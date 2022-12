Renata Pałys z "Kiepskich" już zaplanowała swój pogrzeb. Jej bliscy musieliby złamać prawo

Wiadomość z pewnością ucieszy wszystkich fanów "Świata według Kiepskich"! Już od dziś - środy 27 października - możemy oglądać premierowe odcinki kultowego serialu. To, co szczególnie zwraca uwagę, to obsada. W nowych odcinkach zobaczymy bowiem zmarłych aktorów - Dariusza Gnatowskiego i Ryszarda Kotysa! Jak to możliwe? Kiedy zobaczymy premierowe odcinki? Zobaczcie szczegóły. Zobacz także: Tych gwiazd "Świata według Kiepskich" już z nami nie ma: Kotys, Czerwińska, Feldman, Gnatowski... Nowe odcinki "Kiepskich" z Boczkiem i Paździochem Kiedy zobaczymy nowe, premierowe odcinki "Świata według kiepskich" ? Jak podaje Polsat, będą one emitowane w środy, o godzinie 20.00 i 20.30. Serial zastąpi więc na antenie emitowany do niedawna "Food Family Fight - Pojedynek na smaki." Kiepscy wracają w odcinkach, których nigdy nie widzieliście - zapowiada stacja. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, w nowej serii serialu zobaczymy oczywiście Andrzeja Grabowskiego (w roli Ferdka), Marzenę Kipiel-Sztukę (jako Halinę), Barbarę Mularczyk (Mariolę), Bartosza Żukowskiego (Waldka), Renatę Pałys (Paździochowa), czy Sławomira Szczęśniaka (Janusz Paździoch). Pojawią się jednak również Ryszard Kotys (jako Paździoch) i Dariusz Gnatowski (czyli słynny Boczek). Jak to możliwe? Rocznicę śmierci Dariusza Gnatowskiego obchodziliśmy dokładnie tydzień temu. Aktor zmarł po tym jak trafił do szpitala z powodu zapalenia płuc . Już pośmiertnie wykryto u niego, że był zakażony koronawirusem. Ryszard Kotys zmarł w wyniku Covid-19 w styczniu tego roku. Obaj jednak pojawią się w serialu, gdyż zdjęcia do premierowych odcinków kręcono jeszcze przed pandemią - na początku 2020 roku. Dla widzów drugiego najdłużej emitowanego serialu w Polsce (po "Klanie")...