Dominika i Sebastian Kulczyk otwierają ranking najbogatszych Polaków według magazynu "Wprost". Tygodnik opublikował listę 100 najbogatszych Polaków, a na jej czele nie mogło zabraknąć dzieci Jana Kulczyka, których majątek szacowany jest na 16,5 mld złotych! Dominika i Sebastian odziedziczyli wielomiliardową fortunę po zmarłym ojcu i według jego woli razem podejmują wszystkie decyzje dotyczące ich wspólnego majątku.

Na drugim miejscu listy najbogatszych Polaków 2016 roku znalazł się Zygmunt Solorz-Żak-jego majątek wynosi 10,0 mld złotych. Co ciekawe, gdyby fortuna zarządzana przez Sebastiana i Dominikę Kulczyk została jednak podzielona na rodzeństwo - to dzieci zmarłego Jana Kulczyka straciliby pozycję lidera. To właśnie Zygmunt Solorz-Żak zająłby wówczas 1. miejsce w rankingu.

Tak prezentuje się 10 najbogatszych Polaków 2016 roku według magazynu Wprost:

1. Dominika i Sebastian Kulczyk 16,5 mld złotych

2. Zygmunt Solorz-Żak 10,9 mld złotych

3. Michał Sołowow 6,5 mld złotych

4. Dariusz Miłek 5 mld złotych

5. Leszek Czarnecki 3,2 mld złotych

6. Antoni Ptak 3 mld złotych

7. Jerzy Starak 2,7 mld złotych

8. Tomasz Gudzowaty 2,3 mld złotych

9. Roman i Grażyna Karkosikowie 2,2 mld złotych

10. Zbigniew Niemczycki 1,8 mld złotych

