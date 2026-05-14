Rafał Brzozowski, który reprezentował Polskę na Konkurs Piosenki Eurowizji w 2021 roku, doskonale wie, z jakimi emocjami wiąże się występ na eurowizyjnej scenie. Tuż przed półfinałem postanowił więc wesprzeć Alicję Szemplińską. Na jaw wyszło, jakie słowa skierował do artystki przed jej występem.

Rafał Brzozowski zwrócił się do Szemplińskiej tuż przed finałem

Rafał Brzozowski ma już za sobą występ na Konkurs Piosenki Eurowizji, choć jego udział w 2021 roku wzbudził wiele emocji i dyskusji wśród fanów konkursu. Wielu widzów uważało wówczas, że to Alicja Szemplińska powinna reprezentować Polskę, szczególnie po tym, jak rok wcześniej straciła swoją szansę przez odwołanie wydarzenia z powodu pandemii.

Tuż przed tegorocznym półfinałem Rafał Brzozowski postanowił okazać wsparcie młodszej koleżance po fachu. Artysta nie krył, że mocno wierzy w jej sukces i jest przekonany, że awansuje do finału. Jak się okazało - miał rację.

Alicja ma niesamowity głos! Jest silna, emocjonalna i widać, że scena ją niesie, więc trzymam mocno kciuki! Jestem przekonany, że będzie w finale konkursu. Alicjo, daj czadu! mówił w rozmowie z Faktem.

Rafał Brzozowski wspiera reprezentantkę San Marino

Rafał Brzozowski został zapytany także o Senhit, która po kilku latach ponownie pojawiła się na eurowizyjnej scenie. Artyści znają się jeszcze z czasów Eurowizji 2021, a ich relacja była wtedy szeroko komentowana, między innymi ze względu na wymianę najwyższych punktów między jurorami z Polski i San Marino. Ostatecznie Senhit awansowała do finału, a reprezentujący Polskę Brzozowski zakończył udział w konkursie na etapie półfinału.

Za Senhit również trzymam kciuki. Jest moją koleżanką eurowizyjną, która wraca na scenę Eurowizji, reprezentując San Marino. To niesamowita osobowość i świetna wokalistka, oby piosenka została dobrze odebrana przez jury i publiczność dodał.

