Wiedeń żyje Eurowizją, a polscy fani w końcu dostali to, na co czekali od tygodni: 12 maja, w pierwszym półfinale Eurowizji 2026, na scenie pojawiła się Alicja Szemplińska. Reprezentantka Polski wykonała utwór „Pray”, a jej show zrobiło wrażenie na Europie. Polska awansowała do wielkiego finału. Oto, jak występ Alicji Szemplińskiej komentują widzowie.

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska w finale

Polska już po występie w półfinale Eurowizji. Alicja Szemplińska w swoim show stawiała na motyw drogi oraz walki z przeciwnościami. Ważną rolę odegrała choreografia: tancerze nie byli jedynie tłem, ale elementem budującym napięcie i pokazującym wewnętrzną walkę bohaterki tej opowieści.

Warstwa wizualna dostała mocny akcent. Widzowie zobaczyli intensywne wizualizacje, które wzmacniały klimat utworu i nadawały całości filmowy sznyt. Do tego doszedł centralny punkt sceny: platforma, na którą artystka wchodziła razem z tancerzami. Choć półfinał to moment, w którym wszystko musi zagrać bez marginesu błędu, Szemplińska mówiła, że sporo spokoju dała jej ostatnia próba. To wtedy miała poczuć, że „Pray” naprawdę działa na żywo i łapie kontakt z publicznością.

Nie oznacza to jednak, że obyło się bez obaw. Artystka zwracała uwagę na kilka wymagających momentów: przede wszystkim błyskawiczną zmianę emocji między intrem a częścią rapową. Do listy wyzwań dochodziła też czysta technika sceniczna. Wejście na platformę tyłem przy jednoczesnym śpiewaniu to detal, który na ekranie wygląda lekko, ale w praktyce wymaga kontroli oddechu i pewności kroków. Szemplińska wskazywała również na trudny wokalnie fragment (RIF) oraz duży rekwizyt sceniczny, który wymusza pełne zaangażowanie fizyczne. Pierwszy półfinał zakończył się do Polski wielkim sukcesem.

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska o awansie do finału

Tuż po zakończeniu pierwszego półfinału Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska zabrała głos, ciesząc się z awansu do finału:

IN MY ERA NO MORE ERRORS napisała, cytując słowa swojej eurowizyjnej piosenki.

Występ Polski na Eurowizji 2026. Widzowie komentują

Alicja Szemplińska zebrała również pozytywne komentarze od fanów. Pod jej półfinałowym występem na Eurowizji pisali:

Najpotężniejszy głos tego półfinału

Jej wokal był bezbłędny. Absolutnie na to zasługiwała, wypadła rewelacyjnie.

Ala. Twój talent jest nie z tej ziemi! FULL PAKIET! Vocal TOP i nie mówię o Eurowizji! Twój potencjał wykracza daleko ponad ten konkurs. Reprezentujesz światowy poziom.. Czekam na Grammy Awards! Ty wiesz, Love U! napisała nawet Ewa Chodakowska.

Co za głos! Ten mnie zaskoczył! I wykonanie. Pozdrowienia z Finlandii. Chyba zagłosuję na tę piosenkę.

Niesamowita piosenka!! Świetna robota, Polsko, gratulacje za wielki finał!!! Pozdrowienia i wszystkiego najlepszego z Chorwacji komentowali widzowie Eurowizji.

