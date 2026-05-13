Występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Lawina komentarzy
Występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 w pierwszym półfinale w Wiedniu odbył się 12 maja. Reprezentantka Polski zaśpiewała „Pray” w zupełnie przebudowanym show względem preselekcji. Polka awansowała do finału Eurowizji. Widzowie: "Najpotężniejszy głos tego półfinału".
Wiedeń żyje Eurowizją, a polscy fani w końcu dostali to, na co czekali od tygodni: 12 maja, w pierwszym półfinale Eurowizji 2026, na scenie pojawiła się Alicja Szemplińska. Reprezentantka Polski wykonała utwór „Pray”, a jej show zrobiło wrażenie na Europie. Polska awansowała do wielkiego finału. Oto, jak występ Alicji Szemplińskiej komentują widzowie.
Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska w finale
Polska już po występie w półfinale Eurowizji. Alicja Szemplińska w swoim show stawiała na motyw drogi oraz walki z przeciwnościami. Ważną rolę odegrała choreografia: tancerze nie byli jedynie tłem, ale elementem budującym napięcie i pokazującym wewnętrzną walkę bohaterki tej opowieści.
Warstwa wizualna dostała mocny akcent. Widzowie zobaczyli intensywne wizualizacje, które wzmacniały klimat utworu i nadawały całości filmowy sznyt. Do tego doszedł centralny punkt sceny: platforma, na którą artystka wchodziła razem z tancerzami. Choć półfinał to moment, w którym wszystko musi zagrać bez marginesu błędu, Szemplińska mówiła, że sporo spokoju dała jej ostatnia próba. To wtedy miała poczuć, że „Pray” naprawdę działa na żywo i łapie kontakt z publicznością.
Nie oznacza to jednak, że obyło się bez obaw. Artystka zwracała uwagę na kilka wymagających momentów: przede wszystkim błyskawiczną zmianę emocji między intrem a częścią rapową. Do listy wyzwań dochodziła też czysta technika sceniczna. Wejście na platformę tyłem przy jednoczesnym śpiewaniu to detal, który na ekranie wygląda lekko, ale w praktyce wymaga kontroli oddechu i pewności kroków. Szemplińska wskazywała również na trudny wokalnie fragment (RIF) oraz duży rekwizyt sceniczny, który wymusza pełne zaangażowanie fizyczne. Pierwszy półfinał zakończył się do Polski wielkim sukcesem.
Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska o awansie do finału
Tuż po zakończeniu pierwszego półfinału Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska zabrała głos, ciesząc się z awansu do finału:
IN MY ERA NO MORE ERRORS
Występ Polski na Eurowizji 2026. Widzowie komentują
Alicja Szemplińska zebrała również pozytywne komentarze od fanów. Pod jej półfinałowym występem na Eurowizji pisali:
Najpotężniejszy głos tego półfinału
Jej wokal był bezbłędny. Absolutnie na to zasługiwała, wypadła rewelacyjnie.
Ala. Twój talent jest nie z tej ziemi! FULL PAKIET! Vocal TOP i nie mówię o Eurowizji! Twój potencjał wykracza daleko ponad ten konkurs. Reprezentujesz światowy poziom.. Czekam na Grammy Awards! Ty wiesz, Love U!
Co za głos! Ten mnie zaskoczył! I wykonanie. Pozdrowienia z Finlandii. Chyba zagłosuję na tę piosenkę.
Niesamowita piosenka!! Świetna robota, Polsko, gratulacje za wielki finał!!! Pozdrowienia i wszystkiego najlepszego z Chorwacji
