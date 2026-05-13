Kim jest partner Alicji Szemplińskiej? To znany muzyk

Alicja Szemplińska zrobiła niemałą niespodziankę i z utworem „Pray” dostała się do finału Eurowizji 2026. Choć początkowo mało kto na nią stawiał, teraz wydaje się, że szanse Polki znacznie wzrosły, podobnie jak zainteresowanie wokół niej. Nie wszyscy fani wiedzą, że wokalistka podczas konkursu może liczyć na wsparcie swojego partnera. Jej chłopak także jest znany w branży muzycznej.

Alicja Szemplińska może liczyć na wsparcie chłopaka. To znany muzyk

Partnerem Alicji Szemplińskiej jest Łukasz Hodakowski, raper działający pod pseudonimem Hodak. Ma 30 lat i jest postacią rozpoznawalną wśród fanów rapu, ale w życiu artystki funkcjonuje nie tylko jako osoba bliska prywatnie. Hodakowski od lat porusza się w muzycznym środowisku, a to w praktyce oznacza konkret: chłodniejszą głowę w stresujących momentach, rozmowę o rozwiązaniach zamiast o wątpliwościach i codzienną obecność w procesie twórczym.

Był dla mnie wsparciem przez ostatnie trzy lata mojej kariery, nie tylko w strefie prywatnej, ale też w strefie zawodowej. Mogłam zawsze liczyć na niego, bo on też jest dłużej w branży muzycznej niż ja powiedziała Szemplińska w wywiadzie dla WP.

W ich relacji od początku mocno wybrzmiewa wątek zawodowy. Alicja i Hodak regularnie łączą siły w studiu nagraniowym, a ich „oficjalna” wspólna muzyczna przygoda ma się zaczynać w 2021 roku. Wtedy pojawił się ich pierwszy wspólny utwór „Spójrz”, który do dziś jest dla fanów jasnym sygnałem, że to nie jest przypadkowe spotkanie dwóch światów.

Hodakowski pojawił się u boku Alicji w teledysku do eurowizyjnej propozycji, co jeszcze mocniej podkręciło zainteresowanie tym, kim jest chłopak Alicji Szemplińskiej i jaką rolę realnie odgrywa w jej karierze.

Chłopak Alicji Szemplińskiej miał wpływ na jej przebój „Pray”

Wokół „Pray” od początku jest dużo emocji, ale tym, co szczególnie przykuwa uwagę, są kulisy powstawania brzmienia. W relacjach dotyczących przygotowań do Eurowizji pojawia się konkret: Hodak miał zachęcać Alicję do większej odwagi i muzycznych eksperymentów. Nie chodziło o wielką rewolucję na siłę, tylko o zgodę na nieoczywiste elementy, które potrafią zrobić piosence charakter.

Najgłośniej mówi się o jednym szczególe - charakterystycznym dźwięku wydawanym ustami, który ostatecznie miał zostać w utworze i stać się jego znakiem rozpoznawczym. To właśnie partner miał doradzić, by tego nie usuwać. Dla Eurowizji, gdzie widzowie oglądają występy jeden po drugim i każda piosenka walczy o zapamiętanie, taki element bywa na wagę złota.

Zrobiłam to dla śmiechu i totalnie nie sądziłam, że to finalnie zostanie w piosence. Ale właśnie był Łukasz ze mną i on powiedział: „Nie, to musicie zostawić, w ogóle nie ma opcji, żeby to wyrzucić. To będzie znak charakterystyczny tej piosenki” wyjaśniła.

