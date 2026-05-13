Wtorkowy wieczór w Wiedniu dał polskim fanom Eurowizji mocny zastrzyk emocji: Alicja Szemplińska dopięła celu i awansowała do wielkiego finału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Jej występ od razu rozpalił internetowe dyskusje, a oceny poszły w stronę, która w ostatnich latach w polskich eurowizyjnych historiach nie zawsze bywała oczywista. A co na temat występu Alicji Szemplińskiej myśli znana specjalistka od emisji głosu, Elżbieta Zapendowska?

Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026 postawiła na występ, który działał w kilku warstwach naraz. Obok wokalu wybrzmiała dopracowana choreografia i wsparcie tancerzy, a oprawa wizualna trzymała tempo od pierwszych sekund. Sporo uwagi zebrał też sceniczny pomysł z charakterystyczną, pochyloną platformą, na której artystka budowała napięcie i dynamikę. Do tego przemyślany kostium, który nie odciągał uwagi od piosenki, tylko porządkował cały obraz.

Efekt był natychmiastowy: po półfinale w sieci posypały się komentarze, a dominującym tonem był zachwyt, że Polska wchodzi do wielkiej stawki. To ważny moment nie tylko dla samej reprezentantki, ale też dla odbioru naszego startu w konkursie, w którym o widoczności decydują detale, a o wyniku często całe pakiety: głos, utwór, emocje i staging.

Elżbieta Zapendowska o Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026

Elżbieta Zapendowska w rozmowie z Plejadą oceniła występ Szemplińskiej bardzo wysoko. Podkreśliła, że artystka świetnie zaśpiewała, jest zdolna wokalnie, a utwór jest bardzo dobry, dlatego awans do finału nie był dla niej zaskoczeniem.

Słuchałam występu Alicji. Uważam, że to bardzo fajna dziewczyna. Świetnie zaśpiewała, jest zdolną wokalistką. Piosenka jest bardzo dobra, więc wszystko się zgadza. Byłam pewna, że przejdzie do finału. - przyznała Zapendowska

Zapendowska zwróciła też uwagę na ogólny poziom konkursu, który uznała za słaby, choć przyznała, że pojawiło się kilka fajnych propozycji.

Poziom Eurowizji był jak zwykle słaby. Było kilka fajnych piosenek. Najbardziej podobał mi się Izrael, mimo że to nie jest politycznie poprawne, potem Alicja. - dodała

Jednocześnie zaznaczyła, że trudno przewidzieć, jak dokładnie zostaniemy ocenieni w sobotnim finale, ale jej prognoza pozostaje optymistyczna.

Nie mam pojęcia, jak zostaniemy ocenieni w finale, ale według wszelkich znaków na niebie i ziemi powinno być nieźle - podkreśliła

fot. Sarah Louise Benentt/EBU

