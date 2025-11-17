Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski 25 października 2025 roku powiedzieli sobie "tak". Ślub prezenterów "Halo tu Polsat" odbił się szerokim echem w mediach. Choć fani oczekiwali rychłej podróży poślubnej, nowożeńcy zaskoczyli wszystkich, ze względu na napięty grafik nie udało im się jeszcze znaleźć czasu na romantyczne wakacje, a niedawny wyjazd do USA był jedynie preludium tego, co planuje gwiazdorskie małżeństwo. W najnowszej rozmowie z mediami para zdradziła, że zanim uda się na ekscytujące wakacje, czekają ją pierwsze rodzinne święta w roli męża i żony.

Świąteczne przygotowania Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Świeżo upieczeni małżonkowie nie mogą narzekać na brak wolnego czasu. Po eksytującej podróży do Nowego Jorku, gdzie parze towarzyszył młodszy syn dziennikarza, Katarzyna Cichopek ogłosiła radosne wieści prezentując swój nowy biznes. Niestety, na gwiazdę "M jak miłość" szybko wylała się krytyka, a internauci nie kryli zaskoczenia cenami, proponowanymi w sklepie aktorki. Także ukochany mąż Katarzyny Cichopek ma za sobą niełatwe przeżycia.

Po tym, jak trzy dni przed ślubem z Cichopek, Maciej Kurzajewski spotkał się z sądzie ze swoją byłą żoną, dziennikarz niespełna miesiąc później ponownie sądził się z Pauliną Smaszcz, tym razem o podział majątku, zgromadzonego w trakcie trwania ich małżeństwa. Jak się jednak okazuje, pomimo trudności, prezenterów "Halo tu Polsat" nie opuszcza świetny humor. Ci bowiem właśnie rozpoczęli przygotowania do Bożego Narodzenia.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o pierwszych wspólnych świętach w roli małżonków

Jak podkreśliła w najnowszej rozmowie z mediami Katarzyna Cichopek, Boże Narodzenie to dla nich czas szczególny, pełen radości i bliskości. Aktorka podkreśla, że to właśnie ich dom stanie się miejscem rodzinnego świętowania.

To my będziemy wyprawiać święta, zaprosimy całą naszą rodzinę. Będzie wesoło, gwarnie. Będzie ciepło, serdecznie, w dobrej atmosferze i w harmonii - wyznała w rozmowie z WP Kobieta.

Szczególną uwagę para przywiązuje do detali, a zwłaszcza dekoracji. Ogromna choinka, zapach pierników i obecność najbliższych mają sprawić, że ten czas zapadnie im w pamięć na zawsze.

To będą pierwsze święta w naszym wspólnym domu z Maćkiem. Moja córka nie może się już doczekać dekoracji świątecznych. Powiedziała, że ona sama chce zadecydować, jakie bombki będą wisiały na największym drzewku, jakie chyba w życiu będziemy mieli, więc cieszę się na ten moment, bardzo rodzinny - wyznała Katarzyna Cichopek.

Wspólne ubieranie choinki, planowanie potraw i przygotowywanie domu to dla całej rodziny wyjątkowa okazja do spędzenia czasu razem. Gwiazdy "Halo tu Polsat" zamierzają w pełni wykorzystać ten moment.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szczerze o podróży poślubnej. Co planują?

Niedawno Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski raczyli swoich fanów zdjęciami z Nowego Jorku, gdzie towarzyszył im młodszy syn prezentera. Jak się jednak okazuje, nie traktują tego wyjazdu jako podróży poślubnej.

Jeśli chodzi o podróż poślubną, to trochę nie mamy na nią czasu, bo dużo się dzieje. (...) Marzymy o tym, żeby polecieć daleko, więc potrzebujemy trochę więcej czasu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Długo czekaliśmy, żeby nastąpił ten dzień, więc teraz poczekamy na przepiękną wymarzoną podróż poślubną - przyznała Katarzyna Cichopek w rozmowie z Plejadą.

Na razie jednak priorytetem są święta. Ich pierwszy wspólny grudzień jako małżonków ma być pełen śmiechu, wzruszeń i rodzinnego ciepła, dokładnie tak, jak sobie to wymarzyli.

Zobacz także: