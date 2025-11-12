Od ślubu Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek minęło nieco ponad dwa tygodnie, jednak emocje wokół wydarzenia wciąż nie słabną. Na profilu Macieja Kurzajewskiego na Instagramie pojawiły się właśnie nowe, niepublikowane wcześniej fotografie z tego wyjątkowego dnia. Zdjęcia wywołały ogromne poruszenie wśród fanów pary. O komentarz pokusiła się również sama Katarzyna Cichopek.

Katarzyna Cichopek zaskakuje komentarzem pod postem męża

Dokładnie 25 października 2025 roku jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie powiedziała sobie "tak". To właśnie wtedy okazało się, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie. Zakochani chętnie publikowali kadry z uroczystości, a Katarzyna Cichopek pokazała wszystkie suknie ślubne. Teraz, ponad dwa tygodnie po ceremonii niepublikowanymi wcześniej ujęciami pochwalił się również Maciej Kurzajewski.

Dziennikarz i prowadzący "Halo tu Polsat" podobnie jak ukochana żona postanowił pochwalić się swoją ślubną stylizacją, a internauci ruszyli z komentarzami. Pod ślubnymi kadrami pojawił się również komentarz opublikowany przez Katarzynę Cichopek.

Mój Mąż napisała krótko dodając emotikonę serca.

Internauci w euforii: „Klasa, szyk i elegancja!”

Komentarze pod postem Macieja Kurzajewskiego zalała fala entuzjastycznych opinii. Internauci są oczarowani ślubną stylizacją pana młodego, ale wspominają również o pięknych kreacjach panny młodej. Nie zabrakło również gratulacji i życzeń dla zakochanej pary:

Klasa, szyk i elegancja

Wspaniały wybór. Wyglądaliście Państwo przepięknie.

życzę Wam dużo szczęścia. Uwielbiam Was bardzooo !!! Halo tu Polsat w waszym wydaniu dodaje takiego ciepła , aż miło oglądać!!!!! czytamy w komentarzach.

Tylko spójrzcie na zdjęcia opublikowane przez Macieja Kurzajewskiego! Trzeba przyznać, że w klasycznym garniturze dziennikarz zadał szyku na swoim ślubie. Zgadzacie się?

