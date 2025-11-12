Do sieci trafiły niepublikowane wcześniej zdjęcia ze ślubu Cichopek i Kurzajewskiego!
Maciej Kurzajewski opublikował nieznane dotąd zdjęcia z uroczystości ślubnej z Katarzyną Cichopek. Pod postem natychmiast pojawił się wzruszający komentarz aktorki. Fani nie kryją zachwytu, pojawiło się mnóstwo komentarzy. Tylko spójrzcie na te kadry.
Od ślubu Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek minęło nieco ponad dwa tygodnie, jednak emocje wokół wydarzenia wciąż nie słabną. Na profilu Macieja Kurzajewskiego na Instagramie pojawiły się właśnie nowe, niepublikowane wcześniej fotografie z tego wyjątkowego dnia. Zdjęcia wywołały ogromne poruszenie wśród fanów pary. O komentarz pokusiła się również sama Katarzyna Cichopek.
Katarzyna Cichopek zaskakuje komentarzem pod postem męża
Dokładnie 25 października 2025 roku jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie powiedziała sobie "tak". To właśnie wtedy okazało się, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie. Zakochani chętnie publikowali kadry z uroczystości, a Katarzyna Cichopek pokazała wszystkie suknie ślubne. Teraz, ponad dwa tygodnie po ceremonii niepublikowanymi wcześniej ujęciami pochwalił się również Maciej Kurzajewski.
Dziennikarz i prowadzący "Halo tu Polsat" podobnie jak ukochana żona postanowił pochwalić się swoją ślubną stylizacją, a internauci ruszyli z komentarzami. Pod ślubnymi kadrami pojawił się również komentarz opublikowany przez Katarzynę Cichopek.
Mój Mąż
Internauci w euforii: „Klasa, szyk i elegancja!”
Komentarze pod postem Macieja Kurzajewskiego zalała fala entuzjastycznych opinii. Internauci są oczarowani ślubną stylizacją pana młodego, ale wspominają również o pięknych kreacjach panny młodej. Nie zabrakło również gratulacji i życzeń dla zakochanej pary:
Klasa, szyk i elegancja
Wspaniały wybór. Wyglądaliście Państwo przepięknie.
życzę Wam dużo szczęścia. Uwielbiam Was bardzooo !!! Halo tu Polsat w waszym wydaniu dodaje takiego ciepła , aż miło oglądać!!!!!
Tylko spójrzcie na zdjęcia opublikowane przez Macieja Kurzajewskiego! Trzeba przyznać, że w klasycznym garniturze dziennikarz zadał szyku na swoim ślubie. Zgadzacie się?
