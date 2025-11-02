Plany i marzenia prowadzących "Halo tu Polsat" stały się rzeczywistością. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie "tak" a zdjęcia z zapierającej dech ceremonii i spektakularnych poprawin z udziałem plejady polskich gwiazd obiegły media. Teraz zakochani czerpią z życia garściami podczas upragnionej podróży poślubnej do USA, relacjonując swoje wojaże.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w podróży poślubnej do USA

Niedługo po ślubnej ceremonii, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski udali się do USA, gdzie w Nowym Jorku świeżo upieczony mąż zamierza wziąć udział w maratonie. Zanim jednak przyjdzie czas na sportowe wyzwanie, zakochani korzystają z uroków jesiennej aury.

Na InstaStories Katarzyny Cichopek pojawiła się seria zdjęć i nagrań, na których radośni małżonkowie przemierzają kolejne dzielnice Nowego Jorku. Podczas gdy gwiazda "M jak miłość" postawiła na lekką, pikowaną kurtkę w odcieniu "pigeon blue", którą zestawiła z czarnymi jeansami typu rurki i rockowymi botkami przypominającymi glany z okazałymi łańcuchami, jej ukochany mąż zdecydował się na beżowo-brązowy total look. Klasyczny wełniany płacz w piaskowym odcieniu Maciej Kurzajewski zestawił z brązowym kardiganem, jasnymi spodniami i brązowymi sneakersami. Do tego oboje zdecydowali się na sportowe czapki z daszkiem z charakterystycznym napisem "NY".

Fani Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zwracają uwagę na jeden szczegół

Poza serią InstaStories, małżonkowie podzielili się z fanami także instagramowym postem, a internauci w mgnieniu oka zwrócili uwagę na jego opis.

Sobota w NY. Day 2 Ps: równo tydzień temu wzięliśmy ślub - napisała na Instagramie Katarzyna Cichopek.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać.

Piękni i zakochani. Czego chcieć więcej. Jeszcze raz powodzenia w maratonie.

Miłego wypoczynku. Wszystkiego dobrego.

Bardzo fajna para! Dużo szczęścia i cudnej podróży poślubnej! - komentują zachwyceni internauci.

Także przyjaciele z show-biznesu nie przeszli obok tego postu obojętnie.

Kochani ale stylowo, miłego miodowego - skomentował Krzysztof Ibisz.

Wspaniałego wspólnego czasu - dodała Ewa Wachowicz.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był niczym z bajki

Iście bajkowa sceneria niczym z hollywoodzkiego filmu romantycznego, plejada gwiazd w roli gości i aż trzy kreacje ślubne Katarzyny Cichopek sprawiły, że jej ślub w Maciejem Kurzajewskim był jednym z najchętniej komentowanych wydarzeń w polskim show-biznesie tego roku.

Uroczystość została zorganizowana z ogromnym wyczuciem estetyki, a jesienny klimat przeplatał się z ciepłymi barwami dekoracji, naturalnymi akcentami florystycznymi oraz perfekcyjnie komponował się z wyszukanym wnętrzem domu weselnego, jaki wybrali prowadzący "Halo tu Polsat". Trzeba przyznać, że innym celebrytom będzie ciężko przebić tę ceremonię.

Zobacz także:

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w podróży poślubnej do USA, Fot.: Instagram @katarzynacichopek