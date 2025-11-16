25 października 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Wesele pary zgromadziło blisko 150 osób, a wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Mateusz Gessler oraz Grzegorz i Agnieszka Hyży. Ceremonia i przyjęcie odbyły się z dala od mediów, a dokładna lokalizacja nie została ujawniona.

Uroczystość była szeroko komentowana w mediach, a fani pary z zapartym tchem śledzili każdy szczegół dotyczący wielkiego dnia. Już wtedy pojawiły się komentarze na temat emocji i atmosfery, która panowała wśród zakochanych nowożeńców.

Cichopek i Kurzajewski wrócili do pracy po ślubie

Zaledwie tydzień po ceremonii Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wrócili do obowiązków zawodowych. Nie zdecydowali się na długą podróż poślubną, lecz niemal natychmiast pojawili się ponownie na antenie programu „Halo, tu Polsat”, który wspólnie prowadzą. 16 listopada 2025 roku wystąpili razem w niedzielnym wydaniu show.

Gościem tego odcinka była m.in. aktorka Agnieszka Fitkau-Perepeczko. Rozmowa z nią sprowokowała poruszenie tematów związanych z zazdrością i podejściem do adoracji w związkach.

Maciej Kurzajewski szczerze o adoratorach Katarzyny Cichopek

Podczas rozmowy prowadzącej się wokół emocji w relacjach i doświadczeń osobistych, temat nagle zszedł na adoratorów Katarzyny Cichopek. To wtedy Maciej Kurzajewski zdecydował się na szczere wyznanie, które zaskoczyło zarówno widzów, jak i zaproszonych gości.

Gdybym ja do tego tak nie podchodził, tobym zwariował powiedział Maciej Kurzajewski, komentując sytuacje, w których jego żona wzbudza zainteresowanie innych mężczyzn.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko krótko pochwaliła jego postawę: „No to mądry jesteś facet. Wygrasz sprawę”.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko o zazdrości i adoracji w związku

Agnieszka Fitkau-Perepeczko, odnosząc się do pytań o swojego nieżyjącego męża Marka Perepeczkę, przyznała, że był on o nią zazdrosny. Dodała jednak, że sama zawsze czuła się wolna i nie pozwalała na ograniczenia.

Oczywiście, że był, ale ja robiłam, co chciałam, dlatego że uważam, że nikt nie ma prawa do siebie. Nie można robić awantur, bo to działa przeciwko. Trzeba być w jakimś sensie wyrozumiałym. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby być z ukochanym człowiekiem, ale też nie bądźmy przesadnikami, gdy mamy adorację czy widzimy w oczach innych mężczyzn podziw powiedziała.

Podkreśliła także, że nie warto robić awantur, ponieważ zazdrość może działać przeciwko relacji. Wspomniała również, że Marek Perepeczko z dumą mówił o mężczyznach, którzy wyrażali wobec niej uczucia.

Marek to lubił, bo mówił do mojej mamy: „Mamuniu, znowu żona miała wyznania miłosne”. On był dumny, że mężczyźni są bardzo, powiedzmy, zadowoleni z mojej osoby w znaczeniu wyglądu czy flirtowania dodała.

