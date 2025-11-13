Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski sądzą się o majątek

Choć wydawać by się mogło, że dawne zaszłości Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski mają już za sobą, to byli małżonkowie ponownie stanęli na sali sądowej. W czwartek, 13 listopada, w warszawskim sądzie odbyła się kolejna sprawa z udziałem prezentera "Halo tu Polsat" i jego byłej małżonki. Tym razem nie chodzi jednak o naruszenie dóbr osobistych jednej ze stron, o co byli partnerzy sądzili się zaledwie miesiąc temu, lecz o podział majątku zgromadzonego w czasie trwania ich małżeństwa.

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli małżeństwem przez 23 lata. Para doczekała się dwóch synów: starszego Franciszka oraz młodszego Juliana, który niedawno towarzyszył ojcu i Katarzynie Cichopek w podróży poślubnej do USA, gdzie panowie wspólnie wzięli udział w prestiżowym maratonie. I choć od rozwodu dziennikarskiego małżeństwa minęło już ponad pięć lat, to echa ich głośnego rozstania nie milkną.

By tego było mało, zaledwie kilka dni przed ślubem z Cichopek, Kurzajewski ponownie sądził się ze Smaszcz. 21 października 2025 r. w jednym z warszawskich sądów odbyła się rozprawa z powództwa Katarzyny Cichopek o naruszenie dóbr osobistych gwiazdy "M jak miłość" przez byłą żonę dziennikarza. Teraz niespełna miesiąc od tych wydarzeń Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz znów spotkali się w sądzie.

W czwartek, 13 listopada, Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski ponownie spotkali się na sali sądowej. Sprawa dotyczy rozstrzygnięcia spornych kwestii w sprawie podziału majątku byłych partnerów zgromadzonego w trakcie trwania ich małżeństwa. Dziennikarka walczy bowiem o uznanie jej znacznego wkładu finansowego w budowaniu wspólnej fortuny. Spór ma się toczyć m.in. o nieruchomości zakupione przed rozwodem.

Prawnik Pauliny Smaszcz zabrał głos w sprawie

Jak się okazuje, tego dnia rozprawa trwała zaskakująco krótko, bo zaledwie 20 minut. W rozmowie z mediami prawnik Pauliny Smaszcz postawił podsumować spotkanie.

Dokonaliśmy rozszerzenia wniosku o składniki majątkowe w postaci środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w postaci obrazów, zabytkowych waz, ruchomości - to wszystko, co nie zostało do tej pory podzielone. Stąd też sąd stwierdził, że druga strona powinna się z tym zapoznać w celu ustosunkowania się i dlatego dzisiaj odroczył rozprawę bez terminu. Nasze wnioski dowodowe były dość rozbudowane, tak jak i zakres rozszerzenia, stąd też druga strona musi mieć możliwość zajęcia stanowiska. Troszkę jeszcze to potrwa - przyznał mecenas Piotr Kwiatkowski w rozmowie z Pudelkiem.

Paparazzi uchwycili Macieja Kurzajewskiego i Paulinę Smasz w sądzie

Na korytarzu sądowym nie zabrakło paparazzich bacznie śledzących każdy krok głównych zainteresowanych. Podczas gdy tego dnia Paulina Smaszcz postawiła na kremowy total look z futrzastą kamizelką w roli głównej, do której dobrała dzianinową spódnicę o długości midi, oversizowy sweter i kozaki na obcasie w zbliżonym kolorze, jej były mąż postawił na kontrastujący do niej outfit, decydując się na grafitowy total look. Obszerne spodnie Maciej Kurzajewski zestawił z dopasowanym golfem, do tego mokasyny i pikowana puchowa kurtka.

Na zdjęciach paparazzich widzimy, że tego dnia uśmiech nie schodził z twarzy Pauliny Smaszcz. W opozycji ewidentnie stał jej były partner, któremu trudno było ukryć grymasu.

