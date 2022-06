Radosław Majdan zaliczył wpadkę na zdjęciu z wakacji? "Tatuaż chyba się odkleił"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan lada chwila zostaną rodzicami. Szczęśliwe oczekiwanie na synka zakłóciła emisja filmu „Nic się nie stało” Sylwestra Latkowskiego, w którym pojawia się zdjęcie byłego piłkarza. Radosław Majdan wydał już oświadczenie , że nie ma nic wspólnego z aferą pedofilską, jaka miała miejsce w klubie "Zatoka sztuki"! W dokumencie nie pojawiły się zarzuty pod adresem piłkarza, ale bezpośredni apel Sylwestra Latkowskiego po filmie sprawił, że rodzina Radosława Majdana ustosunkowała się do sprawy. Teraz Małgorzata Rozenek wyznała, jak stara się wrócić do normalności po emisji dokumentu! Małgorzata Rozenek o spokoju po emisji filmu "Nic się nie stało! Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z Radosławem Majdanem i wyznała, że spokój jest dla niej w tej chwili najważniejszy, pomimo burzy medialnej po filmie Sylwestra Latkowskiego: Spokój jest teraz dla nas najważniejszy ❤️Dziękujemy Wam za słowa wsparcia 😘 Resztą zajmują się prawnicy. My skupiamy na najistotniejszej dla nas sprawie - Rodzinie. Miłego dnia 🥰 - napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek. Z całą pewnością stres to ostatnia rzecz, która jest potrzebna kobiecie w ciąży. Małgorzata Rozenek podziękowała za słowa wsparcia i podkreśliła, że sprawą wmieszania nazwiska jej męża w aferę pokazaną w filmie "Nic się nie stało" zajmują się już prawnicy! Internauci wspierają Małgorzatę Rozenek Fani Małgorzaty Rozenek po raz kolejny nie zawiedli i pod nowym zdjęciem pary pojawiło się mnóstwo komentarzy ze słowami wsparcia. Niestety, pomimo stanu Małgorzaty Rozenek, która jest w dziewiątym miesiącu ciąży, w komentarzach pojawia się też hejt! Zobacz także: Mocne słowa Sylwestra...