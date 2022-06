Małgorzata Rozenek pochwaliła się intymnym nagraniem z mężem, a w sieci zawrzało!

Ostatnie tygodnie były dla rodziny Majdanów bardzo intensywne. Najpierw Małgorzata Rozenek zabrała męża na urodzinowy wyjazd do Miami, później świętowała swoje urodziny oraz urodziny dwóch synów - Henia i Tadeusza. W międzyczasie gwiazda miała wiele zawodowych obowiązków i dzień zaczynała o świcie. Dlatego też zdecydowała się wyjechać na krótki urlop we dwoje z Radosławem Majdanem. Para pomimo drobnej kłótni na lotnisku, świetnie się razem bawi, a w sieci właśnie pojawił się ich romantyczny film. Okazuje się, że nagranie nie przypadło do gustu niektórym internautom. Dlaczego?

Małgorzata Rozenek pochwaliła się romantycznym nagraniem z Radosławem Majdanem. Fani: "Następnym razem będzie relacja z sypialni"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali się na kilka dni do Francji. Dla "Perfekcyjnej Pani Domu" ten wyjazd ma być połączeniem pracy oraz odpoczynku. W ciągu dnia gwiazda wywiązuje się ze swoich zawodowych zobowiązań, a romantyczne wieczory spędza u boku męża. I choć Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na lotnisku tuż przed wylotem pokłócili się trzy razy, to jednak nie zepsuło im to humorów i zaraz po wylądowaniu we Francji w świetnych nastrojach ruszyli na podbój Nicei.

W mediach społecznościowych gwiazdy właśnie pojawiło się urocze nagranie z Francji, na którym Małgorzata Rozenek i jej mąż wymieniają się czułościami. Wideo wzbudziło jednak mnóstwo emocji wśród fanów!

W sekcji komentarzy pojawiły się słowa krytyki od fanów. Internauci zarzucili małżonkom pokazywanie zbyt intymnych szczegółów z ich relacji.

- To lans, próżność i miłość na pokaz - Następnym razem będzie relacja z sypialni - Wszystko na pokaz 😏 - piszą internauci.

Większość internautów była jednak zachwycona bliskością oraz wyjątkową relacją Małgorzaty Rozenek i Radosława Madana. W sekcji komentarzy przeważały zatem komplementy.

- No to mi się podoba ❤️❤️❤️ - Jak miło... 😍❤️😍🔥 - Piękna para, piękna miłość 💕pozdrawiam serdecznie 😘 - Pięknie 😍 - Są szczęśliwi i to jest piękne . A kto ma problem niech szuka swojego szczęścia i miłości!

A Wam, jak się podoba nowe nagranie Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana? Czy Wy dzielicie się takimi romantycznymi kadrami w sieci, czy jednak zachowujecie takie chwile tylko dla siebie?