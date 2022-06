Małgorzata Rozenek imprezuje w St. Tropez: "Jak bawię się szampańsko, to chowam telefon"

Jak się okazuje, Małgorzata Rozenek na swoje kobiecie kształty musiała słono zapracować. Gwiazda telewizji w swoim najnowszym programie " Rozenek cudnie chudnie ", który mocno podzielił widzów, postanowiła jeszcze bardziej odsłonić się przed swoimi fanami i przyznała, że ma za sobą dwie operacje powiększenia biustu, a także zdradziła, dlaczego się na nie zdecydowała, co więcej, teraz najprawdopodobniej przejdzie trzecią - tym razem jednak, by go pomniejszyć. Co na to Radosław Majdan ? Reakcja męża Małgorzaty Rozenek niektórych może naprawdę zdziwić. Małgorzata Rozenek przejdzie kolejną operację biustu? Teraz chce go zmniejszyć! Małgorzata Rozenek to dla wielu kobiet prawdziwy wzór do naśladowania, a fanki podziwiają ją nie tylko za urodę, osobowość czy styl, ale także za sylwetkę. Okazuje się jednak, że ta nie zawsze odpowiadała gwieździe, a nawet była powodem jej kompleksów. Małgorzata Rozenek jako młoda dziewczynka marzyła o pełnych, kobiecych kształtach, których nigdy nie miała, a kiedy w końcu dorosła postanowiła zrealizować swoje marzenie. Jako dziewczynka w szkole baletowej, gdzie byłam otoczona niezwykle szczupłymi osobami i sama byłam niezwykle szczupła, marzyłam o pełnych kształtach. Cieszę się bardzo, że tak mi się życie ułożyło, że sobie na te pełne kształty mogłam pozwolić. Mam takie poczucie samostanowienia, które dla kobiet jest bardzo ważne - wyznała w programie "Rozenek cudnie chudnie". Gwiazda przyznała, że rozmyśla nad zmniejszeniem biustu. Co więcej, po raz pierwszy przeszła operację powiększenia piersi jeszcze zanim poznała Radosława Majdana, a kiedy postanowiła pójść pod chirurgiczny nóż po raz drugi, o mały włos nie skończyło się to prawdziwą katastrofą! Radzio mnie już poznał z powiększonym biustem, ale potem...