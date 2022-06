Małgorzata Rozenek pozuje w białym bikini i fascynatorze. Fanka: "strój do ślubu w upalny dzień"

Małgorzata Rozenek-Majdan po wyczerpujących wielkich szwedzkich wakacjach postanowiła zrobić sobie urlop od urlopu i wybrać się do Włoch. Gwiazda TVN na bieżąco chwali się fanom relacjami ze swojej najnowszej podróży. Niestety, również włoskie wojaże dają jej się we znaki. Niedawno ukochana żona Radosława Majdana podczas kolacji przeżyła prawdziwy dramat. Teraz, gdy sytuacja już się uspokoiła, blondwłosa piękność pokazała w sieci urocze zdjęcie z mężem, do którego zapozowała w kostiumie kąpielowym. Wśród wielu komplementów, nie zabrakło też uszczypliwości, a niektórzy internauci wprost zarzucali celebrytce majstrowanie przy zdjęciach i nieudolne przerabianie fotografii w Photoshopie. To trzeba zobaczyć! Fani krytykują Małgorzatę Rozenek i zarzucają jej przerabianie zdjęć Małgorzata Rozenek należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się w mediach społecznościowych szczegółami swojego życia. Na śledzonym przez ponad 1,4 mln osób instagramowym kocie gwiazdy TVN regularnie pojawiają się więc zapowiedzi jej najnowszych projektów zawodowych, urywki codzienności prezenterki, jej makijażowe, włosowe i modowe inspiracje, dietetyczne i treningowe porady, urocze sceny z życia rodzinnego, a także kadry z niezapomnianych wakacji. Niedawno Małgorzata Rozenek, jej synowie, ukochany mąż Radosław Majdan oraz ich czworonożni przyjaciele zakończyli swoją podróż kamperem po Szwecji. Wśród wielu wspaniałych chwil, nie obyło się też bez momentów grozy. To na naszych oczach mały Henio zaliczył wpadkę z materacem , a celebrytka nie mogła przyzwyczaić się do polowych warunków. By tego było mało, rodzina Małgorzaty Rozenek nie została przyjęta w hotelu , a podczas przeprawy przez las ich środek transportu się zaklinował, a Małgorzata Rozenek siedząc na drzewie musiała...