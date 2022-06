Fani martwią się o Małgorzatę Rozenek! "Smutno się na to patrzy". Co się stało?

Małgorzata Rozenek uwielbia aktywność fizyczną, a do tego przestrzega zdrowej diety. Nic więc dziwnego, że jej figura jest po prostu jak marzenie! Żona Radosława Majdana często w swoich social mediach publikuje nowe nagrania z treningów, aby dać motywację swoim obserwatorom. Jednak najnowsze wideo z siłowni zaniepokoiło niektórych fanów, którzy twierdzą, że gwiazda przesadza z ćwiczeniami i jest już zbyt szczupła! Sprawdźcie szczegóły!

Małgorzata Rozenek pochwaliła się nagraniem z siłowni, a w komentarzach zawrzało!

Małgorzata Rozenek w wywiadach otwarcie przyznawała, że będąc w ciąży z Heniem sporo przytyła. Dlatego gdy tylko maluch przyszedł na świat i lekarz dał żonie Radosława Majdana zielone światło do powrotu do ćwiczeń, gwiazda natychmiast zabrała się do pracy. Efekty ćwiczeń i diety Małgorzaty Rozenek są imponujące, bo gwiazda prezentuje fantastyczną formę! "Perfekcyjna pani domu" regularnie publikuje na swoim Instagramie kolejne nagrania z treningów, jednak to najnowsze zaniepokoiło fanów! Niektórzy zaczęli pisać w komentarzach, że gwiazda wygląda już na zbyt szczupłą.

- Zjedz coś, bo to już nie za ładnie wygląda, kości widać 😂😮😮 - Zgadzam się. Żeby zbudować mięśnie trzeba jeść powyżej swojego dziennego zapotrzebowania. Smutno się na to patrzy - piszą fani.

Jakby tego było mało, część internautów zarzuciła również gwieździe, że ta przesadza z tak częstym publikowaniem nagrań z siłowni.

- OMG... już do znudzenia 😡 - Codziennie to samo, aż się patrzeć nie da - Kiedyś chętnie oglądałam Pani relacje, teraz jak widzę tylko siłownie i ćwiczenia od razu zamykam. Nie pisze ze złośliwości po prostu takie mam odczucia. Za dużo tego - piszą internauci.

Na ostatni z tych komentarzy, Małgorzata Rozenek zdecydowała się odpowiedzieć.

- To zajrzyj na wczorajsze posty i rolki. Codziennie wrzucam rolki z treningu, ale tez codziennie wrzucam inne treści. Dla każdego coś miłego 😘 - odpowiedziała gwiazda.

Pawel Wodzynski/East News

Na szczęście większość fanów bardzo docenia to, co robi Małgorzata Rozenek! Jej filmiki z treningów to ogromna dawka motywacji do zdrowego trybu życia.

- Ale zaczęłaś ćwiczyć😍 aż miło się patrzy🔥😃 tak trzymaj dalej💪💪Pozdrawiam🙌🙌 - Ale masz power'a Gosia! To ja też idę fikać! Jednym się nudzi, a innych motywujesz...Super babka! 😘🤗🤗❤🔥🙌 - 👏👏 motywacja dla innych boska 😍😍 - Jest Pani mega inspiracją! 🔥👏 - piszą zachwyceni fani.

My również jesteśmy zachwyceni tym, co robi Małgorzata Rozenek. Widać, że ćwiczenia i zdrowy styl życia sprawiają jej mnóstwo radości i gwiazda doskonale czuje się w swoim ciele. Małgorzata Rozenek często eksponuje swój płaski brzuch w efektownych stylizacjach i zdecydowanie ma się czym pochwalić, bo takie rezultaty osiągnęła tylko i wyłącznie ciężką pracą!