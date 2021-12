Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan opublikowali na Instagramie nowe zdjęcia swojego synka. Okazuje się, że mały Henryk skończył dziś pięć miesięcy i właśnie z tej okazji dumni rodzice pochwalili się swoim szczęściem. Henio to prawdziwy słodziak! Synek gwiazdy TVN i sportowca skradł serca internautów. Musicie zobaczyć jego najnowsze zdjęcia! Henio Majdan to cała mama? Dokładnie 10 czerwca 2020 roku spełniło się największe marzenie Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana- na świecie pojawił się wówczas ich syn, Henryk. Dumni rodzice od tamtej chwili chętnie publikują w sieci zdjęcia swojej pociechy. Do tej pory internauci byli zgodni, że mały Henio to kopia Radosława Majdana- teraz to się zmieniło! Małgrzata Rozenek i Radosław Majdan pochwalili się nową sesją z udziałem synka, a fani zaczęli komentować, że Henio jest coraz bardziej podobny do swojej mamy! Mały Henryk skończył dziś pięć miesięcy i właśnie z tej okazji w sieci pojawiły się jego najnowsze zdjęcia. - To już 5 miesięcy od kiedy Henryk #dzidziuśmajdana jest z nami 😁 czas na pamiątkowe zdjęcie 📸 😁 jak ważne jest to dla nas święto, rozumie każdy rodzic ❤️ jestem bardzo szczęśliwa #chwilotrwaj- napisała Małgorzata Rozenek. - Nasz kochany Heniulek💙 ma już pięć miesięcy😍 uwielbiam🤩jak posyła nam swoje śliczne uśmieszki😘😘😘- napisał z kolei Radosław Majdan. Henryk skradł serca internautów, którzy dostrzeli podobieństwo chłopca do Małgorzaty Rozenek. - Oczy mamy😍 - Ale Mały podobny do Pani :) - Świetny jest Henryczek !!!ale spojrzenie to po Mamusi -grozne 🤣🤣🤣 - Mały Henio to cała mama a nie tata 👶 🍼 - Śliczny jest😍 - Jest podobny do mamy ❤️❤️❤️- komentują fani. Zobaczcie nowe zdjęcia małego Henryka. Ależ on jest słodki! Zobacz także:...