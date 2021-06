Synek Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana niedługo będzie obchodził pierwsze urodziny. Chłopiec ma teraz 9 miesięcy i wygląda na to, że jest bardzo pogodnym maluchem. Jedna z najpopularniejszych par w Polsce uwielbia pokazywać zdjęcia synka w sieci i dzielić się z fanami swoim szczęściem. Ale ostatnio Małgorzata Rozenek pokazała na swoim Instagramie urocze nagranie! Widać na nim jak „Dzidziuś Majdana” rozkosznie śmieje się do swojego taty. Radosław bawi się z nim na przewijaku, dmucha mu w brzuszek, a synek odwzajemnia uśmiech. Na nagraniu widać, że chłopiec właśnie ząbkuje. Ponieważ Henrykowi wyrosły dwie górne „trójki” chłopiec wygląda jak mały wampirek. Naprawdę uroczo! Pod tym nagraniem posypały się natychmiast słowa zachwytu od innych gwiazd. Joanna Jabłczyńska napisała: „Najlepiej”, a Mariusz Brzozowski „Cudni”. Synek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana ząbkuje. Słodkie wideo w sieci Chłopiec w chwili narodzin skradł serca swoich rodziców, a były bramkarz Pogoni Szczecin nie ukrywa, że był to najszczęśliwszy dzień w jego życiu. Jest najlepszym tatą, jakiego można sobie wyobrazić. Bardzo zaangażowanym. Prawdą jest, że czekał dosyć długo na swojego syna, więc jest osobą, która nie ucieka od obowiązków. (...) Wstaje w nocy, doceniam to bardzo, bo to też mi pozwala na to, bym czuła się pełna energii w ciągu dnia. Cieszymy się tym rodzicielstwem, bo to było spełnienie naszych marzeń i wieloletnich starań - mówiła niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan, chwaląc męża. Teraz w sieci pojawiło się urocze nagranie, na którym Małgorzata Rozenek pokazała jak Henio bawi się z tatą. Nie da się nie zauważyć pierwszych ząbków malucha. Internauci są zachwyceni nie tylko nowym wyglądem małego Henia ale przede wszystkim jego...