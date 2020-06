Z ostatniej chwili! Małgorzata Rozenek-Majdan urodziła swoje trzecie dziecko - to chłopiec! Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan powitali na świecie syna! Serdecznie gratulujemy - to ich pierwsze wspólne dziecko. Teraz czekamy na pierwsze zdjęcie maleństwa. Myślicie, że jest bardziej podobny do mamy czy do taty?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek urodziła! Przed rozwiązaniem zdążyła zrealizować pewien plan: "Bardzo mi zależało"

Małgorzata Rozenek-Majdan urodziła syna!

Na trzeciego synka Małgorzaty Rozenek oczekiwała nie tylko ona i jej rodzina, ale również cały show-biznes! Przez kilka ostatnich tygodni śledziliśmy, jak gwiazda przygotowuje się na poród, jak urządza pokój dla synka, jak znosi ciążę, co czuje Radosław, który po raz pierwszy został ojcem. W wywiadach Małgorzata zdradzała, że końcówka była dla niej naprawdę ciężka, a to wszystko m.in. przez puchnięcie i nadprogramowe kilogramy (Małgosia przytyła w ciąży ponad 20 kilogramów):

Ostatni miesiąc to jest taki czas, kiedy puchnie się najbardziej, kiedy najciężej jest chodzić. (...) Jest mi po prostu ciężko, jestem trzy razy większa niż normalnie”, mówiła w „Dzień dobry TVN”.

Cały czas wspierał ją oczywiście Radosław. W związku z pandemią koronawirusa w Polsce para praktycznie cały czas pozostawała w domu, gdzie mogli cieszyć się swoim towarzystwem. Majdan mógł wtedy spełniać zachcianki Małgosi, mimo że nie było ich wiele:

Miewała zachcianki, ale była też świadoma, że im rzadziej będę wychodzić z domu, tym lepiej dla nas wszystkich. Raz na tydzień wybierałem się na wielkie zakupy i brałem wszystko, co tylko przyszło mi do głowy. Kiedy stawałem przy kasie, z mojego kosza dosłownie się wysypywało - mówił jakiś czas temu w wywiadzie w "Party" piłkarz.

Radosław nie mógł doczekać się już ojcostwa. Swojego synka przez okres ciąży wraz z Małgosią nazywali "Dzidziusiem Majdana". Jak będzie chciał go wychować? Jakie wartości przekazać?

Przede wszystkim empatię i wrażliwość na drugiego człowieka. Kiedyś nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale dziś widzę, że te cechy wykształciła we mnie moja mama – jedna z najlepszych i najbardziej wrażliwych osób, jakie znam. Pokazała, że dla swoich prywatnych celów nie można poświęcać drugiego człowieka. Rodzice nigdy mnie też do niczego nie zmuszali. Kiedy nauczyciele zmuszali mnie do obcięcia moich długich włosów albo gdy buntowałem się i nie chciałem w szkole nosić fartucha, wszystko to moi rodzice szanowali. Pozwalali mi na naprawdę dużo, mając do mnie równocześnie mnóstwo zaufania. Takim samym zaufaniem chciałbym obdarzyć mojego syna. Na pewno chciałbym, żeby wyrósł na człowieka wrażliwego, umiejącego spełniać swoje marzenia, szczęśliwego. Chciałbym mu przekazać, żeby nigdy nie próbował się nikomu przypodobać, żeby znał swoją wartość i był jej pewny - mówił Majdan w "Party".

Parze serdecznie gratulujemy! Przypominamy - Małgosia ma już dwóch synów z poprzedniego małżeństwa - Stasia i Tadzia. Wszyscy synowie urodzili się dzięki metodzie in-vitro, czego Rozenek nie ukrywa - z jej inicjatywy powstała na ten temat książka!

Całej rodzinie serdecznie gratulujemy i czekamy na więcej zdjęć!

1 czerwca Małgosia Rozenek skończyła 42 lata. Swoje urodziny świętowała z najbliższymi w jednej z restauracji.

Staś i Tadzio mają młodszego brata!

Małgorzata Rozenek urodziła w prywatnej klinice w Warszawie. Poród kosztował około 25 tysięcy złotych. Dla pary bezpieczeństwo było jednak najważniejsze:

Nie jest tajemnicą, że o nasze dziecko staraliśmy się trzy lat i bywały momenty, gdy nie wierzyliśmy, że się uda. Tak sobie teraz myślę, że jak nasz synek będzie miał na przykład urodziny, to ze łzami w oczach będę wspominać czasy, kiedy myślałem, że może nigdy się nie urodzi. A jednak się udało! - mówił Majdan w rozmowie z Party.

Małgorzata Rozenek zadbała, żeby pokój jej synka był jak z bajki! I rzeczywiście - koszt urządzenia królestwa maleństwa wyniósł kilkanaście tysięcy złotych!

Instagram