Małgorzata Rozenek bardzo często chwali się nowymi zdjęciami na Instagramie, na których pojawia się także jej ukochany Radosław Majdan. Tak się stało również i tym razem, jednak fanom nie do końca spodobała się nowa fotka. Jak możemy przeczytać w komentarzach, internauci są zaskoczeni tym, jak wygląda były piłkarz! Zdaniem internautów, przesadny retusz sprawił, że trudno go rozpoznać. Rzeczywiście jest się do czego przyczepić? Zobaczcie tę fotkę i oceńcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek nie chciałaby mieć córki: "Nie byłabym dobrą mamą" Małgorzata Rozenek przesadziła z retuszem? Fani: "Ktoś za bardzo majstrował przy tym zdjęciu" Małgorzata Rozenek to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego show biznesu. Żona Radosława Majdana nawet na chwilę nie zwalnia tempa, dlatego my co chwila możemy usłyszeć o jej kolejnych zawodowych sukcesach! Gwiazda ma ich na swoim koncie naprawdę mnóstwo - i są to sukcesy związane nie tylko ze światem telewizji! Własna marka odzieżowa czy catering dietetyczny to tylko część projektów, w które angażuje się Małgorzata Rozenek. Jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz usłyszymy o jej kolejnych sukcesach! Małgorzata Rozenek to również prężnie działająca Influencerka. Żona Radosława Majdana zgromadziła na swoim instagramowym profilu ponad 1,4 mln fanów - to jeden z najbardziej imponujących wyników wśród polskich gwiazd! Prowadząca "Projekt Lady" regularnie zamieszcza nowe posty i zdjęcia, na których nie brakuje również jej ukochanego Radosława Majdana. Jak się jednak okazało, nowe zdjęcie gwiazdy i jej męża tym razem nie do końca spodobało się fanom. Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan w drodze do gabinetu medycyny estetycznej. Nowe...