W czwartkowy poranek media obiegła tragiczna informacja o śmierci Jacka Wójcika, gwiazdora hitowego programu TTV „Królowe życia”. Celebryta, którego pokochali widzowie TTV miał zaledwie 55 lat. Jego zabawne popisy i występy przed kamerą przyciągały uwagę milionów Polaków, a wiadomość o jego śmierci była dla nich zupełnie niespodziewana. Wiadomo już, kiedy odbędzie się pogrzeb Jacka Wójcika, a teraz głos zabrała Edyta Nowak z "Królowych życia". Padły poruszające słowa!

Edzia z "Królowych życia" przekazała prośbę ws. pogrzebu

Jacek Wójcik i Edyta Nowak-Nawara spotkali się w programie „Królowe życia”, gdzie początkowo razem z Dagmarą Kaźmierską tworzyli wyjątkowe trio, które bawiło swoimi przygodami fanów hitowego programu. Potem ich drogi zawodowe się rozeszły i całkowicie zerwali kontakt z Dagmarą Kaźmierską. W ostatnich miesiącach Edzia i Jacek doskonale się dogadywali, a nawet pojawili się wspólnie w programie „Orzeł czy reszka”. Odcinek z ich udziałem można było obejrzeć zaledwie dwa tygodnie temu.

Edyta w ostatnim czasie bez wątpienia była jedną z najbliższych osób Jacka Wójcika. Po śmierci 55-latka gwiazda programu "Królowe życia" zabrała głos w sprawie ich ostatniej podróży, wspólnych rozmów i prośby dotyczącej pogrzebu. Edyta Nowak-Nawara w rozmowie z "Faktem" podkreśliła, że chciałaby spełnić ostatnie życzenie zmarłego Jacka Wójcika, który miał chcieć, aby na jego pogrzebie pożegnały go tłumy:

Jacek chciał, aby na jego pogrzebie zebrały się tłumy osób, które będą chciały go pożegnać. - przekazała dla 'Faktu' Edyta Nowak-Nawara

Edzia dodaje wprost:

Myślę, że on by tego chciał - powiedziała Edyta Nowak-Nawara w rozmowie z 'Faktem'

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Jacka Wójcika?

Data i miejsce pogrzebu Jacka Wójcika już zostały wyznaczone. Ostatnie pożegnanie gwiazdora "Królowych życia" odbędzie się w sobotę, 4 października o godzinie 10:00 w kaplicy przy ul. Dusznickiej 1 w Kłodzku. Informacje te zostały przekazane przez stację TTV na prośbę bliskich Jacka Wójcika. W Kłodzku, gdzie odbędzie się uroczystość, z pewnością pojawi się wiele osób, które zechcą towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze.

Na prośbę rodziny informujemy: ceremonia pogrzebowa odbędzie się 4 października o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku - poinformowano poprzez Instagram TTV.

Jacek Wójcik nie żyje. Mało kto wie, że miał syna Instagram@JacekWójcik

