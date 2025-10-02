1 października dotarła do mediów smutna wiadomość o śmierci Jacka Wójcika — barwnej postaci znanej z programu "Królowe życia" i wieloletniego przyjaciela Dagmary Kaźmierskiej. Informację o jego odejściu potwierdziła sama Dagmara, publikując poruszający wpis, w którym żegnała swojego towarzysza i prosiła fanów o modlitwę.

Reklama

Ostatni post Jacka Wójcika

Ostatni wpis Jacka na Instagramie ukazał się 20 lipca. Na krótkim nagraniu widzimy go nad wodą, w pełni życia, uśmiechniętego i gotowego do skoku. Wideo, które w tamtym czasie miało charakter zabawny i spontaniczny, dziś nabrało symbolicznego znaczenia. To właśnie pod tym postem fani zostawiają setki komentarzy, dziękując mu za radość, którą wnosił do ich życia, i żegnając go ciepłymi słowami.

Kim był Jacek Wójcik?

Wójcik zdobył popularność dzięki udziałowi w "Królowych życia", gdzie często pojawiał się u boku Dagmary Kaźmierskiej. Z czasem ich drogi się rozeszły, ale Jacek nie zniknął z mediów społecznościowych. Na swoim profilu zgromadził ponad 300 tysięcy obserwatorów, z którymi dzielił codzienność, a także ważne chwile spędzone z synem Piotrem. Jego osobowość pełna humoru, dystansu i serdeczności sprawiła, że zyskał grono wiernych fanów.

Fani żegnają Jacka Wójcika

Wieść śmierci o śmierci Jacka Wójcika poruszyła wielu ludzi. Internauci podkreślają, że zapamiętają go jako osobę radosną, spontaniczną i pełną życia. Ostatni post, pełen uśmiechu i energii, stał się symbolicznym pożegnaniem i miejscem pamięci, do którego powracają jego bliscy i sympatycy.

Zobacz także:

Reklama