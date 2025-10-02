Laluna podczas relacji na InstaStories zareagowała na pytania internautów w sprawie Jacka Wójcika. Wczoraj późnym wieczorem okazało się, że ulubieniec widzów nie żyje, a jego śmierć wstrząsnęła opinią publiczną. Laluna zdradziła, co Jacek powiedział ostatnio jej mamie. Trudno powstrzymać łzy.

Laluna o telefonie od Jacka Wójcika

Dokładnie 1 października, późnym wieczorem w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o śmierci Jacka Wójcika z "Królowych życia". Pożegnała go wówczas Dagmara Kaźmierska, która przez lata tworzyła z Jackiem zgrany duet przyjaciół w hicie TTV. W sieci pojawiło się mnóstwo poruszających komentarzy i wszyscy zastanawiali się, jaka była przyczyna śmierci 55-letniego celebryty. W środku nocy Laluna z "Królowych życia" zabrała głos ws. śmierci Jacka Wójcika i poinformowała, że lekarze wykryli u niego ciężką chorobę.

Teraz Laluna poinformowała również, że niedawno Jacek Wójcik dzwonił do jej mamy i mówił jej o swoim złym samopoczuciu.

Ostatnio jeszcze dzwonił do mojej mamy. Mówi ''coś się źle czuję, ale nie idę do lekarza, kupiłem nowe autko teraz będę jeździł sobie''. Żebym ja wiedziała... Zaprowadziłabym go za rękę tam... Ale nic nie powiedział wyznała Laluna.

Dagmara Kaźmierska żegna Jacka Wójcika

Dagmara Kaźmierska była największą gwiazdą "Królowych życia", a w programie często towarzyszył jej Jacek Wójcik. Widzowie uwielbiali oglądać perypetie pary przyjaciół, jednak jakiś czas temu show zniknęło z anteny, a relacja Dagmary i Jacka nie wyglądała już tak jak kiedyś. Wydaje się, że w ostatnich miesiącach nie mieli ze sobą kontaktu, ale gdy Dagmara Kaźmierska dowiedziała się o śmierci Jacka Wójcika od razu dodała przejmujące pożegnanie na swoim profilu na Instagramie. Jedna z internautek w komentarzach zwróciła się do Dagmary pisząc, że jest jej przykro, że celebrytka nie zdążyła naprawić przyjacielskiej relacji z Jackiem Wójcikiem. "Ale byłam ostatnią , która Go widziała…" odpowiedziała od razu Dagmara Kaźmierska.

