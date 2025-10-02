Śmierć Jacka Wójcika to nie tylko strata dla jego rodziny i przyjaciół, ale także dla całej społeczności widzów „Królowych życia”. Jego postać była jedną z najbardziej charakterystycznych w programie i rozbawiała widzów TTV do łez. Początkowo Jacek Wójcik przez lata tworzył nierozłączny duet z Dagmarą Kaźmierską, ale w ostatnich latach to się zmieniło i zupełnie zerwali kontakt. Z kolei mężczyzna nawiązał zawodową relację z Edytą Nowak. To właśnie Edzia w rozmowie z "Faktem" opowiedziała o ostatnich miesiącach życia Jacka Wójcika i zdradziła, czy chorował przed śmiercią.

Reklama

Edzia z "Królowych życia" zdradziła, jak Jacek Wójcik czuł się niedługo przed śmiercią

Śmierć Jacka Wójcika była szokiem dla wszystkich. Jeszcze latem nagrywał nowe odcinki programu „Orzeł, czy reszka”, który był emitowany we wrześniu, zaledwie dwa tygodnie przed jego śmiercią. Jak relacjonuje Edyta Nowak-Nawara w rozmowie z "Faktem", w czasie nagrań Jacek był w doskonałej formie. Przyjaciółka Jacka Wójcika podkreśla, że czuła się nawet lepiej niż ona i nie może uwierzyć, że to wszystko przyszło tak nagle:

To wszystko przyszło nagle. Nic mu nie było, dobrze się czuł. Nawet lepiej ode mnie. Cały czas byliśmy na telefonach, bo ja teraz mieszkam daleko od Kłodzka. Nie widywaliśmy się codziennie, ale mieliśmy stały kontakt. Dużo razem przeżyliśmy i przegadaliśmy - powiedziała Edyta Nowak-Nawara w rozmowie z 'Faktem'

Edzia z "Królowych życia" wspomina również, że Jacek nie miał objawów chorobowych i zupełnie nie skarżył się na żadne dolegliwości zdrowotne:

Był bardzo śmieszny. Zawsze, jak gdzieś jechaliśmy, to on był żwawy, jak nie wiem. Niedawno na nagraniu w Brukseli to on pierwszy był wszędzie. Pierwszy wstawał. W ogóle nic mu nie było. Ja nic nie zauważyłam. Głowa go nawet nie bolała. Ja wręcz przeciwnie, skarżyłam mu się wtedy, że nogi mnie bolały od tych szpilek. To był taki pozytywny człowiek. Strasznie mnie to boli - dodała przyjaciółka Jacka Wójcika w rozmowie z dziennikiem

Kiedy odbędzie się pogrzeb Jacka Wójcika?

Stacja TTV podała do wiadomości publicznej oficjalne informacje dotyczące pogrzebu Jacka Wójcika. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 4 października 2025 roku o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.

Po ceremonii nabożeństwa nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie, udostępniając jednak szczegóły pogrzebu dla wszystkich, którzy chcieliby pożegnać Jacka.

Nie żyje Jacek Wójcik. TTV przekazało szczegóły dotyczące pogrzebu Instagram@TTV

Zobacz także:

Reklama