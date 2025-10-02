Dagmara Kaźmierska i Jacek Wójcik przez lata tworzyli jeden z najbardziej barwnych duetów w programie "Królowe życia". Ich relacja - pełna humoru, emocji i charakterystycznych sprzeczek - stała się jednym z największych atutów show. Fani pokochali ich za autentyczność i nietuzinkową chemię, która była widoczna w niemal każdym odcinku. Choć wiele ich łączyło, z czasem w ich relacji coś się zmieniło. Niegdyś nierozłączni przyjaciele nagle przestali pojawiać się razem.

Dagmara Kaźmierska i Jacek Wójcik - wieloletnia przyjaźń, która nagle się skończyła

W środowy wieczór Dagmara Kaźmierska przekazała przykre wieści na temat śmierci Jacka Wójcika, z którym przez lata występowała w "Królowych życia". Gwiazda opublikowała poruszające nagranie, w którym pożegnała bohatera show. Celebrytów łączyła niegdyś wyjątkowa przyjaźń, co było doskonale widoczne w każdym odcinku programu. Niestety w pewnym momencie doszło między nimi do poważnego konfliktu.

Na początku 2024 roku Dagmara Kaźmierska wzięła udział w czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Za kulisami wspierał ją Jacek Wójcik. Podczas emisji programu nagle wybuchła afera wizerunkowa, związana z mroczną przeszłością celebrytki, a niedługo potem jej relacja z Wójcikiem zakończyła się konfliktem. Wcześniej zaś rozwijał się także głośny spór pomiędzy Dagmarą a Edzią, które również łączyła wieloletnia przyjaźń.

Nie mam kontaktu ani z Jackiem, ani z Edzią. Towarzystwo jakby się odsunęło. Odsunęli się. Wszyscy zostali, a oni, którzy mogliby się wydawać najbliżsi, się odsunęli, ale nie będziemy przecież płakać informowała wówczas Kaźmierska.

Konflikt między Jackiem Wójcikiem i Dagmarą Kaźmierską

Dagmara Kaźmierska i Jacek Wójcik przez długi czas byli niemal nierozłączni, dlatego ich nagłe zniknięcie z mediów społecznościowych i brak wspólnych wystąpień nie umknęły uwadze fanów. Wielu widzów, którzy od lat śledzili ich zabawne przygody w programie "Królowe życia", zaczęło zastanawiać się, co tak naprawdę wydarzyło się między dawnymi przyjaciółmi. Zaniepokojeni fani nie kryli rozczarowania i wprost pytali Jacka o przyczyny ich rozłąki. Jedna z internautek postanowiła nie owijać w bawełnę i wprost zapytała go o aktualne relacje z Dagmarą, licząc na szczerą odpowiedź.

Niedobre babsko odpowiedział wówczas Wójcik.

Konflikt narastał, a gwiazdor "Królowych życia" coraz częściej dawał upust emocjom w mediach społecznościowych. W niewybredny sposób wypowiadał się na temat byłej już przyjaciółki, odpowiadając na wpisy fanów.

Ona bogata, jaja sobie robisz? Paskudne babsko i tyle. Wszyscy co z nią grali, dziwnym trafem pogonili ją. To nie daje wam do myślenia naiwniaki pisał Wójcik.

Oficjalnie nie wiadomo, co dokładnie poróżniło dawnych przyjaciół. Mimo to Dagmara Kaźmierska pokazała ogromną dojrzałość - odłożyła na bok dawne urazy i w poruszający sposób uczciła pamięć swojego przyjaciela, okazując mu szacunek i wdzięczność za wspólne lata.

