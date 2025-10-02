Jacek Wójcik przed śmiercią wystąpił w programie TTV. Edzia ujawniła, kiedy nagrywali "Orzeł czy reszka"
Jacek Wójcik nie żyje. Według informacji publikowanych przez Lalunę, gwiazdor TTV miał groźną chorobę. Internauci i widzowie są zszokowani, a w komentarzach piszą wprost, że w programie "Orzeł czy reszka" w ogóle nie widać po Jacku oznak choroby.
1 października 2025 roku media obiegła wstrząsająca informacja o śmierci Jacka Wójcika. Jego odejście potwierdziła najpierw Dagmara Kaźmierska w emocjonalnym poście na Instagramie, a następnie Edzia, jego wieloletnie przyjaciółka z programu „Królowe życia”. Jacek Wójcik był znany z charakterystycznego poczucia humoru, dystansu do siebie i bliskiej relacji z Dagmarą. Choć ich kontakt w ostatnim czasie osłabł, wciąż cieszył się sympatią widzów.
Fani wspominają ostatni program z udziałem Jacka Wójcika
Śmierć Jacka Wójcika wstrząsnęła wszystkimi. Ze śmiercią Jacka Wójcika nie może poradzić sobie jego przyjaciółka Edzia, która opublikowała przejmujące słowa w mediach społecznościowych.
Ostatnia nasza wspólna podróż. Tyle śmiechu, radości. Nie mogę uwierzyć. Kochany zawsze w mym sercu
Internauci natychmiast zareagowali na wpis. W komentarzach pojawiły się wyrazy wsparcia i wzruszające wspomnienia. Wiele osób przypomniało ich niedawny wspólny występ w programie „Orzeł czy reszka” emitowanym w TTV. 20 września br. na antenę trafił premierowy odcinek programu z udziałem Jacka i Edzi. Zrozpaczeni fani piszą wprost, że w programie nic nie wskazywało na chorobę Jacka: "Ostatnio oglądałem orzeł czy reszka z wami. Jacek był taki wesoły, nie widać żeby chorował. Edzia trzymaj się". wszyscy zastanawiali się, kiedy hit TTV był nagrywany. Edzia pospieszyła z odpowiedzią.
w lipcu nagrywaliśmy
Ceremonia pogrzebowa Jacka Wójcika odbędzie się w Kłodzku
Telewizja TTV, z którą Jacek był związany, poinformowała o szczegółach uroczystości pogrzebowej. Pogrzeb odbędzie się 4 października 2025 roku o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.
Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Rodzina Jacka Wójcika zaprosiła wszystkich, którzy chcą pożegnać Jacka, do udziału w ceremonii. Podziękowano również za wsparcie i pamięć w tym trudnym czasie.
Jacek Wójcik miał 55 lat.
Laluna ujawnia szczegóły choroby Jacka Wójcika
Choć oficjalna przyczyna śmierci Jacka nie została podana przez rodzinę, Laluna, inna bohaterka „Królowych życia”, zdradziła w emocjonalnym wpisie, że Jacek zmagał się z ciężką chorobą, która została wykryta zbyt późno. "Jest mi bardzo smutno, że Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory, może jeszcze był jakiś ratunek. Badajcie się kochani. Sama pójdę na szereg badań po tym wszystkim" napisała w mediach społecznościowych.
powiem tylko, że okropna choroba, która zabrała mi też mojego tatę w przeciągu miesiąca, rak z przerzutami. Jacka też zabrało bardzo szybko bo wcześniej nic nie wiedział, zemdlał i zabrali go. Okazało się, że już było za późno
