1 października 2025 roku media obiegła wstrząsająca informacja o śmierci Jacka Wójcika. Jego odejście potwierdziła najpierw Dagmara Kaźmierska w emocjonalnym poście na Instagramie, a następnie Edzia, jego wieloletnie przyjaciółka z programu „Królowe życia”. Jacek Wójcik był znany z charakterystycznego poczucia humoru, dystansu do siebie i bliskiej relacji z Dagmarą. Choć ich kontakt w ostatnim czasie osłabł, wciąż cieszył się sympatią widzów.

Fani wspominają ostatni program z udziałem Jacka Wójcika

Śmierć Jacka Wójcika wstrząsnęła wszystkimi. Ze śmiercią Jacka Wójcika nie może poradzić sobie jego przyjaciółka Edzia, która opublikowała przejmujące słowa w mediach społecznościowych.

Ostatnia nasza wspólna podróż. Tyle śmiechu, radości. Nie mogę uwierzyć. Kochany zawsze w mym sercu pisała Edzia.

Internauci natychmiast zareagowali na wpis. W komentarzach pojawiły się wyrazy wsparcia i wzruszające wspomnienia. Wiele osób przypomniało ich niedawny wspólny występ w programie „Orzeł czy reszka” emitowanym w TTV. 20 września br. na antenę trafił premierowy odcinek programu z udziałem Jacka i Edzi. Zrozpaczeni fani piszą wprost, że w programie nic nie wskazywało na chorobę Jacka: "Ostatnio oglądałem orzeł czy reszka z wami. Jacek był taki wesoły, nie widać żeby chorował. Edzia trzymaj się". wszyscy zastanawiali się, kiedy hit TTV był nagrywany. Edzia pospieszyła z odpowiedzią.

w lipcu nagrywaliśmy napisała w komentarzu pod swoim postem na Instagramie.

Ceremonia pogrzebowa Jacka Wójcika odbędzie się w Kłodzku

Telewizja TTV, z którą Jacek był związany, poinformowała o szczegółach uroczystości pogrzebowej. Pogrzeb odbędzie się 4 października 2025 roku o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.

Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Rodzina Jacka Wójcika zaprosiła wszystkich, którzy chcą pożegnać Jacka, do udziału w ceremonii. Podziękowano również za wsparcie i pamięć w tym trudnym czasie.

Jacek Wójcik miał 55 lat.

Laluna ujawnia szczegóły choroby Jacka Wójcika

Choć oficjalna przyczyna śmierci Jacka nie została podana przez rodzinę, Laluna, inna bohaterka „Królowych życia”, zdradziła w emocjonalnym wpisie, że Jacek zmagał się z ciężką chorobą, która została wykryta zbyt późno. "Jest mi bardzo smutno, że Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory, może jeszcze był jakiś ratunek. Badajcie się kochani. Sama pójdę na szereg badań po tym wszystkim" napisała w mediach społecznościowych.

powiem tylko, że okropna choroba, która zabrała mi też mojego tatę w przeciągu miesiąca, rak z przerzutami. Jacka też zabrało bardzo szybko bo wcześniej nic nie wiedział, zemdlał i zabrali go. Okazało się, że już było za późno dodała celebrytka.

Oglądaliście ostatnio "Orzeł czy reszka" z Jackiem Wójcikiem i Edzią?

