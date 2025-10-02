1 października 2025 roku zmarł Jacek Wójcik – postać znana szerszej publiczności jako wieloletni przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej. Jego odejście poruszyło wielu fanów i znajomych, a także tych, którzy śledzili go w mediach i programach telewizyjnych.

Szczegóły pogrzebu Jacka Wójcika

Jacek miał 55 lat. Odszedł nagle, zostawiając pustkę w sercach bliskich, przyjaciół i wszystkich, którzy zdążyli go poznać, choćby tylko z telewizyjnego ekranu. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 4 października o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Na prośbę rodziny informujemy: ceremonia pogrzebowa odbędzie się 4 października o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku - poinformowano poprzez Instagram TTV.

Na co zmarł Jacek Wójcik?

Pojawiły się nowe informacje dotyczące okoliczności śmierci Jacka Wójcika — według wpisów Laluny z „Królowych życia” mężczyzna zmagał się z poważną chorobą, która postępowała w ukryciu. Laluna wspomina, że objawy mogły być niezauważalne, a choroba — nowotworowa z przerzutami — stała się tragicznie zaawansowana, zanim została wykryta. Twierdzi, że Jacek zemdlał, po czym trafił do szpitala, jednak było już za późno na ratunek. Z jej relacji wynika, że nawet najbliżsi nie wiedzieli, jak poważny był stan.

Zabiła mnie ta wiadomość, nie mogę dojść do siebie. Jacuś dlaczego... Jest mi bardzo smutno, że Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory, może jeszcze był jakiś ratunek. Badajcie się kochani. Sama pójdę na szereg badań po tym wszystkim... Biedny nasz kochany Jacuś tyle, co on nam dał radości, śmiechu, dobrego humoru to nikt nie dał. Tęsknimy za Tobą - napisała na Instagramie Laluna.

Nie wiem, czy rodzina sobie życzy, aby mówić cokolwiek!!! Ale powiem tylko, że okropna choroba, która zabrała mi też mojego tatę w przeciągu miesiąca, rak z przerzutami. Jacka też zabrało bardzo szybko, bo wcześniej nic nie wiedział, zemdlał i zabrali go. Okazało się, że już było za późno - wyjawiła gwiazda.

