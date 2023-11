Nie jest tajemnicą, że relacje między Williamem i Kate oraz Harrym i Meghan były przez ostatnie miesiące bardzo napięte. Konflikt między braćmi zaczął się, gdy Harry poprosił Meghan o rękę, a William uznał, że jego brat pospieszył się z podjęciem tak ważnej decyzji. Harry miał żal do brata, że nie akceptuje w pełni jego związku, podczas gdy on zawsze kibicował jemu i księżnej Kate. Z kolei Meghan i Kate gorzej dogadują się od czasu ślubu aktorki i księcia w maju 2018 roku. Mówi się, że podczas przygotowań do uroczystości Meghan wprowadzała nerwową atmosferę i doprowadziła Kate do łez! Te dwa wydarzenia sprawiły, że Harry i Meghan postanowili wyprowadzić się z pałacu Kensington, gdzie mieszka William i Kate. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że pary pogodziły się. Jak do tego doszło?

Przełom w rodzinie królewskiej! Meghan i Harry oraz Kate i William pogodzili się

Według brytyjskich mediów, Williama i Kate oraz Harry'ego i Meghan zbliżyły do siebie narodziny Archiego. William i Kate bardzo ucieszyli się z narodzin nowego członka rodziny królewskiej.

Oczywiście jestem podekscytowany, absolutnie zachwycony i nie mogę się doczekać, by zobaczyć ich w ciągu najbliższych kilku dni, kiedy sprawy się uspokoją... Jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że mogę powitać mojego brata w rodzicielskim społeczeństwie pozbawionym snu - powiedział książę William.

Królowa Elżbieta II zobaczyła swojego prawnuka dwa dni po narodzinach, ale William i Kate z odwiedzinami musieli poczekać aż tydzień. Wszystko z powodu ich licznych obowiązków. Jak podają brytyjskie media, książęca para zjawiła się w Frogmore House we wtorek, 14 maja. I choć według "In Touch" spotkanie zakończyło się po 5 minutach, bo Meghan nie chciała dać Kate potrzymać Archiego, według "People" atmosfera była bardzo dobra.

Meghan i Kate spędzą ze sobą dużo więcej czasu. Teraz, gdy łączy je macierzyństwo, stały się sobie bliższe niż kiedykolwiek - mówi informator gazety.

Narodziny Archiego dokonają przełomu w relacjach pary?

William i Harry będą chcieli, aby ich dzieci poznały swoich kuzynów i robiły wszystko razem, więc będą ciężej pracować nad swoimi relacjami - dodaje informator "People".

Myślicie, że narodziny Archiego rzeczywiście zbliżą ich do siebie?

Meghan i Harry na początku maja zostali rodzicami

William i Kate są bardzo podekscytowani przyjściem na świat nowego członka rodziny królewskiej

