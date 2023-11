O trudnych relacjach między Meghan Markle a księżną Kate plotkuje się od dawna. Zaraz po ślubie hollywoodzkiej aktorki i księcia Harry'ego media informowały, że żona księcia Williama jest zazdrosna o popularność swojej szwagierki. Kilka miesięcy temu na jaw wyszły nowe fakty, które miały świadczyć o tym, że Meghan jeszcze zanim weszła do rodziny królewskiej pokazała Kate, że ma naprawdę trudny charakter. Podczas przygotowań do ślubu z Harrym doszło do nieprzyjemnego spotkania Meghan i Kate, z którego żona księcia Williama wyszła z płaczem. Teraz Meghan znów doprowadziła Kate do łez! Nie uwierzycie, co zrobiła żona księcia Harry'ego!

Książę Harry musiał przepraszać za zachowanie Meghan

Zaledwie kilka dni temu Meghan Markle i książę Harry zostali rodzicami. Syn książęcej pary urodził się dokładnie 6 maja o godzinie 5.26. Dwa dni później świat poznał małego Archiego. Jak donoszą brytyjskie media, William i Kate musili długo czekać na pierwsze spotkanie z synem Harry'ego i Meghan. Okazuje się, że dopiero w miniony wtorek mieli okazję poznać nowego członka rodziny... Magazyn "In Touch" informuje jednak, że rodzinne spotkanie trwało zaledwie pięć minut. Dlaczego? Okazuje się, że Meghan znów doprowadziła Kate do łez! Książę Harry musiał przepraszać za zachowanie swojej żony.

Meghan nie chciała dać Kate potrzymać na rękach Archiego, przez co księżna Cambridge się popłakała. William i jego żona wyszli po pięciu minutach. Harry musiał zadzwonić do Kate z przeprosinami - donosi magazyn.

Wydaje się więc, że relacje między Meghan i Kate są coraz bardziej napięte. Waszym zdaniem Meghan przesadziła?

Księżna Kate wyszła z płaczem ze spotkania z Meghan.

Meghan przesadziła?

