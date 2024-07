Przemówienie Dody na Gali Gwiazd Plejady

Doda pojawiła się na gali Gwiazd Plejady, gdzie nie tylko wręczała nagrodę, ale również sama została uhonorowana statuetką, za osiągnięcie pełnoletności na polskiej scenie muzycznej. Kiedy weszła na scenę, nikt nie spodziewał się, że jej przemowa zajmie około 6 minut i będzie tak dosadna! Doda poruszyła temat hejtu, swoich trudnych początków, a także sytuacji w Cannes! Zobaczcie!

Doda zaczęła od podziękowań za nagrodę. Opowiedziała o swoich początkach w świecie show-biznesu, manipulacji ze strony niektórych dziennikarzy i kłamliwych publikacji na jej temat:

Bardzo dziękuję wszystkim za tę fantastyczną nagrodę. Jak miałam 15 lat, to wchodziłam do polskiego show-biznesu. Dorastałam na waszych oczach, przeżywałam wzloty i upadki, sukcesy i porażki. Zazdroszczę pani Beacie (Kozidrak, również została nagrodzona - przyp. red), że tak super wspomina swoje czasu, ja nie miałam tak łatwo. Teraz, jako dorosła kobieta, mogę podzielić się z Wami różnymi przemyśleniami. Moje życie nie było usłane różami. Ja nie miałam łatwo od samego początku. Jako nastolatka udzieliłam pierwszego wywiadu dla największej polskiej gazety, ugościłam panią w swoim domu. Następnego dnia przeczytałam słowa, których nigdy w życiu nie wypowiedziałam. Ten wywiad miał na celu zdyskredytować moją osobę. Pewnie na moim miejscu każdy by się poddał, ale ja postanowiłam zostać sobą w świecie, w którym trudno szukać słowności i prawdy. Na ponad pół miliona publikacji na mój temat jedynie 30% z nich jest zgodna z prawdą?

Doda wspominała również o debiucie. Wszystko, co osiągnęła, zawdzięcza sobie, ale w swoim przemówieniu nie pominęła rodziców, którzy zawsze ją wspierali:

Kiedy debiutując przyjechałam z Ciechanowa do Warszawy, nie miałam nic poza marzeniami i wielką odwagę, by je spełniać. Gdyby stały za mną wielkie pieniądze i znajomości, to może oszczędzono by mi permanentnej krytyki, ale bogaty tata nie sypnął groszem, lecz sprzedał swój ostatni kożuch, żeby kupić mi fortepian, żebym mogła się uczyć. Moja mama powiedziała mi: im będziesz chciała być lepsza, tym bardziej będą Cię ciągnąć za spódnicę do tyłu. Ale ja nie chciałam być coraz gorsza. Więc zmieniłam spódnice na zbroję i noszę ją do dziś, dziękuję Ci mamo. Kocham swoją rodzinę, uczę tego swoich fanów, że rodzina jest najważniejsza, zawsze będę jej bronić, nawet za cenę bana w telewizji, ja też wiem co to jest cenzura od lat.