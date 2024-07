Gwiazdy coraz chętniej dzielą się swoimi prywatnymi zdjęciami na Twitterze i Instagramie. Jak by nie było, to świetny sposób na podglądanie ich codziennych stylizacji i inspirowanie się swoimi ulubionymi znanymi piosenkarkami, czy aktorkami.

Więcej inspiracji stylem gwiazd

Kto ostatnio prezentował się w najlepszych lookach na zdjęciach wrzucanych do sieci? Nam najbardziej przypadła do gustu stylizacja Beyonce w kryjących rajstopach, szortach i koszuli w kwiaty. Świetny był też look Jessici Alby w srebrnej mini i białym crop topie, albo retro zestaw Jessie J. Co sądzicie?

Zobaczcie więcej zdjęć: