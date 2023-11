1 z 6

Szykuje się love story roku! Powstaje film o księciu Harrym i Meghan Markle. Produkcja stacja Lifetime będzie nosić tytuł "Harry and Meghan: The Royal Love Story". Film ma opowiadać historię miłości 33-letniego brytyjskiego księcia i 36-letniej amerykańskiej aktorki od momentu poznania. Widzowie będą mieli okazję poznać kulisy związku słynnej pary jeszcze przed planowanym ślubem. Ceremonia została zaplanowana na 19 maja 2018 roku. Oznacza to, że film "Harry and Meghan: The Royal Love Story" zobaczymy najpóźniej za kilka miesięcy.

