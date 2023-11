2 z 5

Jeśli zastanawiacie się, dlaczego w ogóle pojawią się jakiekolwiek rozbieżności, to już spieszymy z wyjaśnieniami. Książę William jest drugi w linii sukcesji do brytyjskiego tronu, dlatego obowiązywał go ścisły protokół dworski. Z kolei książę Harry jest dopiero piąty (po ojcu, Williamie i jego dzieciach), dlatego nie obowiązują go ścisłe reguły. Jak informuje serwis w.pl - wobec tego jego ślub będzie też znacznie skromniejszy. Przede wszystkim odbędzie się w mniejszym kościele - w kaplicy św. Jerzego na terenie zamku w Windsorze, podczas gdy ślub księcia Williama i księżnej Kate odbył się w opactwie Westminster Abbey.

