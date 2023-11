1 z 5

Odkąd oficjalnie ogłoszono datę ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle (19 maja 2018), temat zaślubin brytyjskiego arystokraty z amerykańską aktorką nie schodzi z czołówek zagranicznych tytułów. Media rozpisują się o planowanych szczegółach ślubu, spekulując na temat sukni ślubnej panny młodej, listy gości, a nawet przebiegu samej ceremonii. Jedno z ostatnich doniesień wzbudziło ogromne emocje. Okazuje się, że książę Harry i Meghan Markle chcą urządzić ślub według własnych zasad, które niekoniecznie będą pokrywać się z tradycją brytyjskiej rodziny królewskiej. Co więcej, Meghan Markle ma ponoć marzyć o tym, by do ołtarza oprowadziła ją... matka!

