Na parę miesięcy przed gorąco wyczekiwanym ślubem Meghan Markle i księcia Harry'ego – który odbędzie się 19 maja w Kaplicy Świętego Jerzego w zamku królewskim w Windsorze – internet obiegło zdjęcie przyszłej księżnej z jej pierwszego ślubu, dając nam tym samym wgląd w gust 36-latki.

Wszystko wskazuje na to, że Meghan to panna młoda w klasycznym, ponadczasowym stylu! Ale nie tylko – nie możemy oprzeć się wrażeniu, że pierwsza suknia aktorki wyglądała totalnie jak suknia weselna księżnej Kate – co więcej, daty ich ślubów wspierają tę tezę. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się o co chodzi.

