2 z 12

Kolejną gwiazdą, która zaskoczyła wszystkich informacją o swojej ciąży, była Joanna Krupa. Modelka od dłuższego czasu mówiła, że chce zostać mamą. Gdy wyszła za mąż za Douglasa Nunesa, postanowiła spełnić to marzenie. 26 maja Joanna Krupa gościła w "Dzień Dobry TVN". Celebrytka uznała, że Dzień Matki to dobry moment na to, aby ogłosić wiadomość o ciąży.

Zobacz także: Joanna Krupa pokazała nowe zdjęcie USG, a fani... pytają czy to bliźniaki!

Od tego momentu Joanna Krupa coraz częściej chwali się swoim ciążowym brzuszkiem. Na jej Instagramie pojawiają się zdjęcia, na których widać, że poród zbliża się wielkimi krokami. Na razie gwiazda TVN nie ujawniła, czy urodzi chłopca czy też dziewczynkę.