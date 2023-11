Natalia Klimas już niedługo dołączy do grona szczęśliwych mam. Niedawno aktorka wyznała, że spodziewa się dziecka. Co więcej, ujawniła, że będzie to dziewczynka! Teraz koleżanki wyprawiły jej huczny baby shower. Podczas imprezy Natalia Klimas zdradziła imię, jakie wybrała dla swojej córki. Jest bardzo ładne!

Baby shower Natalii Klimas. Jak nazwie córkę?

Od jakiegoś czasu również w Polsce zaczęła być modna impreza pod nazwą baby shower. Koleżanki organizują ją dla przyszłej mamy. Podczas takiej imprezy wręczane są prezenty, a wszystko udekorowane jest słodkimi dodatkami w kolorze różowym lub niebieskim - w zależności od płci dziecka. Jak już wiemy, Natalia Klimas spodziewa się dziewczynki. Jednak podczas baby shower aktorka ujawniła jeszcze jedną tajemnicę!

Na imprezie Natalii Klimas pojawiły się balony, które utworzyły imię Zuzia. Wygląda na to, że tak właśnie będzie się nazywało pierwsze dziecko aktorki i jej męża, Mikołaja. Natalia Klimas chętnie pochwaliła się zdjęciami z tej imprezy. Na baby shower pojawiła się między innymi Olga Frycz, Anna Czartoryska-Niemczycka oraz Karolina Ferenstein-Kraśko. Ostatnia z nich swoją przemową doprowadziła Natalię do łez!

Wczoraj był mój baby shower i nie zapomnę tego wieczoru na długi czas. Było Nas 25 cudownych kobiet. Jedne zerwały się z teatru, żeby ze mną świętować, drugie zostawiły w domach kilkutygodniowe maluchy, trzecie przeorganizowały cały tydzień. Dotarły wszystkie!!!!! Ilość serdeczności i miłości (o obłędnych prezentach nie wspomnę) jaką wczoraj otrzymałam, przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Moja najdroższa @missake wszystko zorganizowala razem z @karolinaferenstein_krasko która jeszcze walnęła taką przemowę, że się popłakałam - napisała Natalia Klimas.

Trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie!

Natalia Klimas nazwie swoją córkę Zuzia

