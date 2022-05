Viki Gabor zachwyciła wszystkich podczas 32. gali Miss Polski. Piękna nastolatka nie tylko uświetniła imprezę występem z Kayah, śpiewając przebój "Ramię w ramię", ale też zasiadła w loży jurorów. To właśnie charyzmatyczna gwiazda wraz z innymi specjalistami od wizerunku oraz byłymi Miss Polski wyłoni najpiękniejszą Polkę 2021. My jednak patrzymy na genialną stylizację wokalistki. W genialnie skrojonym kobiecym garniturze Viki prezentowała się naprawdę fenomenalnie! Viki Gabor zachwyciła stylizacją na Miss Polski 2021 Viki Gabor ma zaledwie 14 lat, a już może pochwalić się spektakularnymi sukcesami. Zwyciężczyni "Eurowizji Junior" od czasu swojego debiutu w telewizji i występu w "The Voice Kids" bardzo rozwinęła się nie tylko jako artystka. Metamorfozie uległ również styl nastolatki i dziś Viki uznawana jest za jedną z nalepiej ubranych pań w polskim show-biznesie. Nastoletnia gwiazda uwielbia bawić się modą, stawiając na kontrastowe faktury, kolory oraz wzory, nic więc dziwnego, że jej najnowsza stylizacja wprawiła fanów artystki w osłupienie. Podczas piątkowej gali Miss Polski, 20 sierpnia, młoda wokalistka zaprezentowała się w liliowym total looku. Viki Gabor postawiła na dobrze skrojony damski garnitur. Szerokie, długie spodnie z lejącego materiału oraz luźna, marynarka z krótkim stanem przewiązana w pasie genialnie podkreśliła świetną sylwetkę nastolatki. Artystka zestawiła go z białym, satynowym topem, do którego dobrała srebrny chocker z cyrkoniami w stylu lat 90. Całość dopełniły białe sneakersy, które dodały stylizacji nieco dziewczęcego luzu i sprawiły, że look Viki nie wyglądał aż tak poważnie. Dla nas bomba! Tego wieczoru na liliowy kolor postawiła również prowadząca galę Miss Polski...