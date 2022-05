Za nami piękny recital Dody z okazji 20-lecia jej kariery, który mogliśmy zobaczyć podczas drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal. Ten koncert fani artystki z pewnością zapamiętają na długo - było naprawdę pięknie i wzruszająco. Wrażenie zrobiły również stylizacje gwiazdy, które piosenkarka zmieniała kilkukrotnie podczas swojego koncertu. Musicie je zobaczyć!

Polsat SuperHit Festiwal 2022: Zjawiskowe kreacje Dody

O tym, że Doda potrafi zrobić niesamowite show na scenie, wiemy już od dawna. I choć piosenkarka robi to doskonale już od 20 lat, to jednak wciąż nie przestaje nas zaskakiwać. Jej recital z okazji 20-lecia kariery, który mogliśmy zobaczyć podczas drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal jest na to doskonałym przykładem. Oprócz znakomitych występów solowych, Doda zaprosiła również wyjątkowych gości. Duet Dody z Justyną Steczkowską z pewnością przejdzie do historii - niegdyś skonfliktowane panie dziś stanęły na jednej scenie i zaśpiewały utwór "Znak Pokoju". Występ tych dwóch znakomitych artystek był fantastyczny, a do tego niósł piękne przesłanie.

Doda podczas występu z Justyną Steczkowską miała na sobie różowy komplet - rozkloszowaną, długą spódnicę oraz top z długim rękawem w tym samym stylu. Gwiazda tą kreacją oczywiście podkreśliła swoją idealną figurę!

Piotr Matusewicz/East News

Podczas drugiego duetu, Doda zmieniła swoją obszerną kreację na jej krótką wersję! Gwieździe w przebraniu się na scenie pomógł... Michał Wiśniewski, który zrzucił z piosenkarki jej długą, rozkloszowaną spódnicę. Było to naprawdę efektowne!

3. Piotr Matusewicz/East News

To oczywiście nie był koniec stylizacyjnych zaskoczeń. Doda na występ z Beatą Kozidrak zamieniła różową kreację na przepiękną białą, pierzastą stylizację. Warto zwrócić uwagę również na suknię Beaty Kozidrak, w której również nie zabrakło pierzastych elementów, tyle że w kolorze czerni. Zamysł kreacji artystek był taki, by panie wyglądały podobnie, ale mimo wszystko różniły się od siebie (w tym przypadku kolorystycznie), jak w piosence, którą razem wykonały - "Dwie Bajki". Za stylizacje pań odpowiadał Konrad Bikowski.

East News/Viphoto

Doda zmieniła swoją stylizację również na występ z Dawidem Kwiatkowskim. Gwiazda zdecydowała się wówczas na cielisty top i krótką spódnicę, które zostały ozdobione srebrnymi dodatkami i sztucznymi kamyczkami. Oczywiście także ta kreacja fantastycznie podkreśliła piękną sylwetkę artystki!

East News/Viphoto

Jakby tego było mało, Doda również na ściance postawiła na bardzo ciekawą stylizację! Gwiazda pozowała dla fotoreporterów w krótkiej, błyszczącej sukience z asymetrycznym dołem. I jak Wam się podobały kreacje piosenkarki? Która z nich najbardziej przypadła Wam do gustu? Bo my nie możemy się zdecydować - Doda we wszystkich stylizacjach wyglądała zjawiskowo!