Kilka dni temu w Wiedniu miało miejsce uroczyste otwarcie konkursu Eurowizji 2015, na którym pojawili się wszyscy występujący artyści. Nie zabrakło oczywiście Moniki Kuszyńskiej, która zachwyciła prowadzących. Zobacz: Kuszyńska na ceremonii otwarcia Eurowizji 2015. Prowadząca nie kryła zachwytu

Za nami właśnie pierwszy półfinał tegorocznego festiwalu, w którym wzięło udział 16 krajów: Macedonia, Serbia, Węgry, Albania, Rumunia, Białoruś, Rosja, Dania, Holandia, Finlandia, Mołdawia, Grecja, Estonia, Gruzja, Armenia i Belgia. Uroczystość otworzyła zwyciężczyni ubiegłorocznych koncertów, czyli Conchita Wurst, która w tym roku była także współprowadzącą galę.

Do ścisłego finału mogło wejść tylko jednak dziesięcioro reprezentantów. Wśród państw, które zabrały największą liczbę punktów i smsów od widzów znaleźli się:

1. Albania

2. Armenia

3. Rosja

4. Rumunia

5. Węgry

6. Grecja

7. Estonia

8. Gruzja

9. Serbia

10. Belgia

W najbliższy czwartek z kolei odbędzie się drugi półfinał. Wtedy wystąpi też Monika Kuszyńska ze swoim utworem "In the name of Love". Czy uda nam się wejść do finału po latach porażek?

