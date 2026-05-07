Wyprowadzka stała się jednym z najbardziej wymownych momentów po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim. Za pośrednictwem Instagrama Pola Wiśniewska pokazała, jak podczas majówki pakuje do kartonów kolejne rzeczy, ogarnia domowy chaos i próbuje ogarnąć logistykę z biegającymi obok dziećmi. Teraz była ukochana artysty opublikowała kolejne nagranie z przeprowadzki i zaapelowała do fanów. Polały się łzy.

Pola Wiśniewska ujawnia kulisy wyprowadzki od Michała Wiśniewskiego

Gdy w połowie marca br. Michał Wiśniewski potwierdził rozstanie z Polą Wiśniewską, w sieci zawrzało. Lider Ich Troje opublikował na Instagramie wymowne oświadczenie wyznając, że jest to jedyny jego komentarz w sprawie ze względu na dobro jego małoletnich dzieci. Także Pola Wiśniewska starała się nie komentować sprawy.

Z czasem na instagramowym kalane nadawczym Poli Wiśniewskiej zaczęły pojawiać się wymowne sentencje traktujące o samotności. Teraz zdecydowała się na ostateczny krok. W majówkę Pola Wiśniewska relacjonowała przeprowadzkę od Michała Wiśniewskiego. Na jej instagramowej relacji pojawiły się spakowane kartony, a sama pisała w sieci wprost:

Nowy rozdział unlocked. Od wczoraj mieszkamy sobie sami. Dużo zmian, ale w końcu da się oddychać - pisała na Instagramie Pola Wiśniewska.

Teraz była ukochana lidera Ich Troje podzieliła się w sieci kolejnymi kulisami wyprowadzki. Na nagraniu pojawiły się sterty pudeł i kartonów oraz biegające wokół dzieci, co spotęgowało wrażenie organizacyjnego bałaganu i niemocy. Pojawiły się też łzy.

Zalana łzami Pola Wiśniewska komentuje wyprowadzkę od Michała Wiśniewskiego

Na nagraniu opublikowanym na Instagramie Pola Wiśniewska udokumentowała proces rozpoczynania życia od nowa. W pewnym momencie widać, jak do jej oczu napływają łzy.

Była ukochana Michała Wiśniewskiego zwróciła się też do kobiet, które znajdują się w podobnej sytuacji.

Wszystkie kobiety, które są dokładnie w takim momencie albo chwilę przed, po prostu mocno ściskam. - napisała na Instagramie Pola Wiśniewska.

Na koniec zwróciła się do wszystkich, który pomogli jej w tym wyjątkowo trudnym dla niej i jej najbliższych czasie.

A tym, którzy mi pomogli, którzy się zaangażowali choć nie musieli, bardzo dziękuję. Nie zapomnę Wam tego nigdy. Bez Was nie dałabym rady. - dodała.

