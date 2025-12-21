Michał Wiśniewski, lider zespołu "Ich Troje" jest tez jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskim show-biznesie. Aktualnie gwiazdor jest w związku ze swoją piątą żoną, z którą doczekał się dwójki dzieci. W najnowszym podcaście "W związku" prowadzonym przez Paulinę i Macieja Orłosiów, Michał Wiśniewski zdobył się na zaskakującą szczerość. Nie tylko opowiedział o swoim małżeństwie, odsłaniając kulisy życia ze znaną osobą, ale zaskoczył sugestią, że to może nie być ostatni związek...

Michał Wiśniewski o swoim małżeństwie

Michał Wiśniewski ma za sobą cztery rozwody. Z poprzednich relacji oraz obecnej ma razem sześcioro dzieci. Z Polą Wiśniewską, swoją piątą żoną, doczekał się dwóch synów, Falco i Noela. Pola wychowuje też dwójkę dzieci z poprzednich związków.

Michał Wiśniewski w podcaście wyznał, że kocha swoją żonę, ale związek z osobą publiczną to spore wyzwanie. Mimo że Pola Wiśniewska znała jego przeszłość, związek z popularnym wokalistą niesie ze sobą codzienne trudności.

Ogólnie ja bardzo Polę kocham. Natomiast ciężko jest być z osobą powszechnie znaną. To jest trudność. Nie ze względu na tę przeszłość, bo zanim wchodzisz w ten związek to ta osoba tę przeszłość zna. Najczęściej z wieloma sekretami. Wiadomo, nie ze wszystkimi, bo zawsze coś zostawimy dla siebie. Ale bardzo dużo wie o tobie, bo próbujesz te tajemnice wyeliminować na początku, żeby nie było głupich niespodzianek w trakcie. To nie zmienia sytuacji, że później przychodzi rzeczywistość - powiedział wprost w podcaście 'W związku' Pauliny i Maciej Orłosiów.

Michał Wiśniewski o swojej roli w rodzinie

W wywiadzie Wiśniewski zwrócił uwagę na swoje zaangażowanie w życie rodzinne, które może być nieco nietypowe. Choć bywa fizycznie obecny w domu, to pochłaniają go inne obowiązki:

Ja czasami nawet jestem codziennie w domu. Tylko jestem, ale mnie nie ma. To jest to, jak jestestwo postrzega kobieta, a jak postrzega mężczyzna. Jak realizację celów postrzega głowa rodziny, a jak szyja.

Artystka przyznał też, o co dba na co dzień i jakie są jego priorytety jako głowy rodziny:

Ja wyznaczając cel, dla bezpieczeństwa swojej rodziny, po wielu upadkach odbudowując dom, bo to ja odpowiadam za tę rodzinę... (...) Oni muszą zjeść, mieć dach nad głową, ciepło i edukację. Realizują swój cel, muszę doprowadzić ten punkt do końca. podkreślił

Czy piąte małżeństwo Michała Wiśniewskiego przetrwa?

W rozmowie padło również pytanie o przyszłość jego relacji z Polą. Odpowiedź była bezpośrednia i naprawdę szczera.

Czy ten związek to wytrzyma? Oby. Ale to nie jest oczywista oczywistość - powiedziała z rozbrajającą szczerością Michał Wiśniewski.

Jesteście zaskoczeni?

