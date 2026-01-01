Michał Wiśniewski i Mandaryna wzruszyli widzów Sylwestra z Dwójką

Michał Wiśniewski u boku byłej żony. Nagle złapali się za ręce i... stało się TO
Michał Wiśniewski i Mandaryna ponownie razem na scenie! Podczas Sylwestra z Dwójką trzymali się za ręce, śpiewali z dziećmi i wzbudzili falę emocji. Fani nie mają wątpliwości - między nimi nadal iskrzy! Gwiazdy przypomniały o swoich największych hitach.
Podczas koncertu Sylwester z Dwójką doszło do niespodziewanego i emocjonującego wydarzenia. Michał Wiśniewski i Mandaryna - byli małżonkowie - pojawili się razem na scenie, zaskakując widzów. Do wspólnego występu zaprosili również swoje dzieci: córkę Fabienne i syna Xaviera. Fabienne towarzyszyła rodzicom tańcem, natomiast Xavier zaskoczył wszystkich swoimi umiejętnościami raperskimi.
Zapowiedź artystów nie pozostawiała złudzeń: „Będzie bardzo rodzinnie. Fabienne będzie tańczyć, Xavier rapuje, my śpiewamy”, zdradzili w rozmowie z Plejadą. I tak właśnie się stało - cały występ był przesiąknięty rodzinnym ciepłem i emocjami.
Michał Wiśniewski i Mandaryna wystąpili razem na sylwestrowym koncercie TVP
Michał Wiśniewski i Mandaryna zaśpiewali wspólnie piosenkę „A wszystko to, bo ciebie kocham”, trzymając się za ręce i patrząc sobie głęboko w oczy. Wzruszający moment poruszył publiczność. Następnie wykonali utwór „Ev'ry Night”, podczas którego z ogromną ekspresją śpiewali tekst: „pozwól nam być razem, kochanie”.
Ten emocjonalny występ wywołał falę wzruszeń nie tylko wśród zgromadzonych pod sceną, ale i przed telewizorami. Publiczność nie mogła oderwać wzroku od duetu, który – mimo upływu lat – pokazał niezwykłą chemię.
To nie koniec wzruszających momentów sylwestrowej nocy w Katowicach. Tuż po północy Dawid Kwiatkowski świętował 30. urodziny na Sylwestrze z Dwójką.
Powrót Michała Wiśniewskiego i Mandaryny rozpalił publiczność
Widzowie koncertu, komentując w mediach społecznościowych, nie kryli poruszenia. „Wy się nadal kochacie i to jest przepiękne”, „Super was widzieć razem”, „A może wrócicie do siebie”, „Miło zobaczyć i usłyszeć Mandarynę w duecie z Michałem, świetnie razem wyglądają” - to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się w sieci.
Podczas swojego występu Michał Wiśniewski i Mandaryna zaśpiewali dwa utwory. Pierwszy z nich - „A wszystko to, bo ciebie kocham” - to znany hit Ich Troje, który w nowej odsłonie zyskał wyjątkową siłę wyrazu. Drugi - „Ev'ry Night”-– był okazją do pełnego pasji duetu, który pokazał, że oboje nadal mają sceniczny ogień.
