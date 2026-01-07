W jednym z ostatnich wywiadów Marta Wiśniewska opowiedziała o swojej relacji z byłym mężem, który jest także ojcem jej dzieci. Artystka podkreśliła, że choć małżeństwo z Michałem Wiśniewskim nie przetrwało i przez pewien czas między nimi dochodziło do konfliktów, dziś spojrzenie na przeszłość jest dla niej znacznie łagodniejsze.

Związek Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski byli niegdyś jedną z najbardziej medialnych par polskiego show‑biznesu. Po raz pierwszy powiedzieli sobie "tak" w lutym 2002 roku, a ich związek przyciągał ogromne zainteresowanie zarówno mediów, jak i fanów - ślub kościelny w malowniczej Kirunie był nawet transmitowany w telewizji.

Para powitała na świecie dwoje dzieci - syna Xaviera i córkę Fabienne. Niestety ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i w 2006 roku zakończyło się rozwodem, który trwał zaledwie kilka minut, mimo że wcześniej emocje wokół związku były ogromne. Po rozstaniu ich relacje były burzliwe i długo komentowane przez media, jednak z czasem oboje starali się układać życie na nowo, a temat ich wspólnej przeszłości wciąż budzi zainteresowanie opinii publicznej.

Mandaryna szczerze o relacji z Wiśniewskim

Choć ich rozstanie było pełne napięć, a przez długi czas panowała między nimi chłodna atmosfera, dziś Mandaryna i Michał Wiśniewski mają przyjacielskie relacje. W rozmowie z "Super Expressem" wokalistka wymieniła błędy w ich relacji, jakie potrafi dostrzec z perspektywy czasu.

Wiesz, byliśmy wtedy młodzi. Dużo adrenaliny, dużo ludzi wokół. Dla nas chyba najważniejsze jest to, że teraz się przyjaźnimy. Teraz jest miło i fajnie wyznała.

Kiedy dziennikarz zasugerował, że w reality show "Jestem, jaki jestem" Mandaryna wypadła lepiej od Michała Wiśniewskiego, artystka się uśmiechnęła. Dziś podchodzi do przeszłości z humorem i dystansem, bez poczucia rywalizacji.

No wiesz, po prostu w tej relacji to ja byłam tą fajniejszą! zażartowała.

