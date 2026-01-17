Michał Wiśniewski, znany wokalista zespołu "Ich Troje", w nagraniu opublikowanym na swoim kanale YouTube, wyznał, że jego związek z Polą Wiśniewską przechodzi kryzys. Artysta stwierdził wprost: „Mamy bardzo poważny kryzys w związku, bo nie spędzamy ze sobą czasu”. Teraz głos zabrała Pola Wiśniewska. Piąta żona Michała Wiśniewskiego nie zamierza udawać, że jest dobrze... Co powiedziała?

Michał Wiśniewski szczerze o jego małżeństwie z Polą

Michał Wiśniewski próbował zobrazować skalę trudności, jakie napotyka w ostatnim czasie. Nie ukrywa, że budowa ogromnej willi pod Warszawą nie pomaga, a wręcz pokazuje kolejne różnice między nimi. Artysta wspomniał również o tym, że brakuje im wspólnego czasu. Lider "Ich Troje" podkreślił, że jego życie rodzinne jest obecnie skomplikowane.

Ja mogę pościemniać, że dla ciebie wszystko w każdej chwili. Odwołam koncerty, pojedziemy razem. Ale ja nie mam tylko tych dwóch dzieci. Mam szóstkę własnych. To, że są dorosłe, nie znaczy, że nie potrzebują pomocy. Rodzicem jest się do końca życia - powiedział Michał Wiśniewski podczas panelu z psychologiem udostępnionego na jego kanale YouTube

Pola Wiśniewska tłumaczy swoją nieobecność w mediach społecznościowych

Pola Wiśniewska, piąta żona Michała Wiśniewskiego, od dłuższego czasu ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Fani zaczęli dopytywać, dlaczego zniknęła z sieci. Odpowiedź pojawiła się w serii „Q&A”, którą zorganizowała na swoim profilu na Instagramie. W odpowiedzi na pytanie o nieobecność w internecie, Pola szczerze wyznała:

Nie umiem udawać, że jest super, kiedy nie jest. Dużo w prawdziwym życiu się dzieje, więc brakuje mi zasobów, by być tutaj. Po prostu. - wyznała Pola Wiśniewska

Jej wypowiedź została odebrana jako wyraźne potwierdzenie, że sytuacja w małżeństwie z Michałem Wiśniewskim wpływa na jej samopoczucie i życie prywatne. Żona muzyka podkreśliła, że i tak "jest jej wystarczająco ciężko" i nie potrzebuje dodatkowego zamieszania wokół jej życia i związku.

Rozumiem ciekawość i poruszenie, ale proszę nie pytajcie mnie o Michała, o nasze małżeństwo, o kryzys, plotki, itd. Nie interesuje mnie medialne zamieszanie wokół tematu. Już bez tego jest mi wystarczająco ciężko - dodała.

Oboje otwarcie przyznają, że przechodzą trudny okres, ale z żadnej ze stron nie padły żadne ostateczne deklaracje, choć Michał Wiśniewski jakiś czas temu mówił wprost, że kocha swoją żonę, ale o przyszłości małżeństwa powiedział:

Czy ten związek to wytrzyma? Oby. Ale to nie jest oczywista oczywistość - powiedział w podcaście 'W związku' Pauliny i Maciej Orłosiów z rozbrajającą szczerością Michał Wiśniewski.

Instagram @wisniewska-pola

