Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski potwierdzili wielomiesięczne spekulacje o kryzysie w ich związku. Wieść o rozstanie pary natychmiastowo wzbudziła duże poruszenie w mediach, a kolejne działania małżonków nieustannie obserwowane są przez fanów. Czym tym razem zwróciła na siebie uwagę Pola? Takiego ruchu nikt się nie spodziewał.

Pola Wiśniewska zapowiada występ w telewizji

Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski oficjalnie ogłosili swój związek w 2019 roku, a rok później do mediów trafiła informacja o ślubie pary. W ostatnich miesiącach zarówno media, jak i internauci zwracali uwagę na różne sytuacje i aktywności w mediach społecznościowych, sugerujące, że związek Michała i Poli chyli się ku końcowi. Jak się okazało, przypuszczenia okazały się zasadne, bowiem Wiśniewski 18 marca opublikował oświadczenie, w którym publicznie potwierdził rozstanie z piątą żoną i zapowiedział rozwód.

Po oświadczeniu, które szerokim echem odbiło się w mediach, głos zabrała Pola Wiśniewska, zaznaczając, że piosenkarz w krótkim nagraniu przekazał wyłącznie swoją perspektywę na łączącą ich relację. Choć było to jedyne tak bezpośrednie odniesienie się Wiśniewskiej do kwestii rozwodu, to w mediach społecznościowych można było zauważyć wymowne reakcje piątej żony Wiśniewskiego na komentarze o piosenkarzu.

3 dni po oficjalnych wieściach o rozstaniu pary, 21 marca chwilę po 14:00 Pola Wiśniewska zapowiedziała, że fani będą mogli zobaczyć jej występ w telewizji. Poinformowała, że w niedzielę 22 marca będzie gościnią programu śniadaniowego Telewizji Polskiej "Pytanie na śniadanie".

Jutro będę gościnią 'Pytania na śniadanie'. Jeśli chcecie posłuchać, to zapraszam o 10:40 napisała Pola Wiśniewska.

Czy w trakcie rozmowy prowadzący poruszą temat jej relacji z liderem zespołu "Ich Troje"? Tego dowiemy się o 10:40.

Michał Wiśniewski w szczerym wyznaniu o rodzinie

Kilka dni po opublikowaniu oświadczenia o rozstaniu z Polą Wiśniewską, w telewizji śniadaniowej pojawił się też Michał Wiśniewski. Wokalista opublikował piosenkę po ogłoszeniu rozwodu i właśnie ten utwór przyszedł promować wśród telewizyjnej publiczności "halo tu polsat". Choć prowadzący Tomasz Wolny i Paulina Sykut-Jeżyna próbowali sprowadzić tor rozmowy na Polę Wiśniewską, piosenkarz konsekwentnie odmówił odpowiedzi na sugestie, jakoby treść piosenki miała odnosić się właśnie do jego piątej żony. Zamiast tego Wiśniewski podzielił się wyznaniem o rodzicach oraz swoim rodzicielstwie.

