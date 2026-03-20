Pola Wiśniewska oficjalnie stała się piątą żoną Michał Wiśniewskiego w 2020 roku. W ostatnich miesiącach para mierzyła się z kryzysem w swojej relacji, co zauważalne było zarówno przez media, jak i fanów lidera "Ich Troje". Mimo zdawkowych komentarzy małżonków, w końcu doszło do oficjalnego przekazania informacji o ich rozstaniu.

Pola Wiśniewska wymownie reaguje na komentarz o Michale Wiśniewskim

Michał Wiśniewski poinformował o zakończeniu związku z Polą Wiśniewską w formie oficjalnego oświadczenia na Instagramie 18 marca 2026 roku. W krótkim nagraniu przekazał:

Oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przeszłość. To nie jest żadne tłumaczenie, to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa. (...) I to jest jedyny komentarz powiedział Michał Wiśniewski.

Pola Wiśniewska skomentowała te słowa, pisząc: "Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą", jednocześnie dodając, że starsze dzieci dowiedziały się o tym z mediów.

Choć Wiśniewscy zapowiedzieli dalsze niekomentowanie okoliczności rozstania, to aktywność Poli Wiśniewskiej w mediach społecznościowych może dawać do myślenia. W sieci pojawiło się dużo słów wsparcia m. in. dla żony muzyka, a na niektóre z nich zdecydowała się zareagować. Internautka napisała:

Jest Pani piękna kobietą. Pan Michał ma naprawdę ogromny problem ze sobą. Nie trzeba go znać żeby zauważyć, że jest typem narcyza i toksycznego człowieka. A od takich ludzi się ucieka....życzę wytrwałości, może za parę lat okaże się że dobrze się stało. Powodzenia.

Na tak bezpośrednią ocenę postawy Michała Wiśniewskiego wymownie zareagowała jego jeszcze obecna żona, wysyłając internautce wirtualne serduszko. Nie jest to jednak jedyna aktywność Wiśniewskiej na Instagramie, która od razu zwróciła uwagę w kontekście nadchodzącego rozwodu.

Wymowna aktywność Poli Wiśniewskiej w sieci

Internautom nie umknął również inny komentarz Poli Wiśniewskiej pozostawiony pod jednym z postów na Instagramie. W jego grafice przedstawiony został schemat działania narcyza, z uwzględnieniem takich zachowań jak między innymi "kontrola", "niszczenie", "nazywanie cię wariatką", "odgrywanie ofiary", "opowiadanie wszystkim, że próbował, ale to twoja wina, że nie wyszło". Na przekazujący informacje wpis o narcyzmie Pola zareagowała wymownym stwierdzeniem.

True story (historia prawdziwa tłum. red.) skomentowała Wiśniewska.

