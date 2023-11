Jerzy Buzek zabrał głos tuż po Magdalenie Środzie. Jak się okazało, on też był bliskim przyjacielem Kory. Przyznał w swojej przemowie, że on i Kora byli bardzo różni, różnili się poglądami na życie i opiniami, ale uwielbiali ze sobą rozmawiać.

Koro, to nie jest ostatnie pożegnanie. To jest nasza kolejna rozmowa. Należałem do tych, które dane było w ostatnich lat zakosztować twojej przyjaźni, rozmowy z tobą. Byliśmy niedzisiejsi w czasach Facebooku i Internetu, bo ceniliśmy sobie nasze osobiste kontakty. Możliwość rozmowy, otwierania się na siebie, czasem bardzo różnych poglądów. To nas budowało. Mówiłaś nam, bo nie znałem cię wtedy zupełnie, o tym jak przed wielu laty budowałaś mozolnie swój świat wolności i wiem, że było dla ciebie zawsze ważne, że mogłaś się dzielić swoim światem poezji i muzyki z tyloma innymi.

Jerzy Buzek podkreślił, że dla Kory najważniejsza była wolność i prawda.

Wolność była dla ciebie kluczem do prawdy i powtarzałaś, tych dwóch - wolności i prawdy, nie można nam nigdy utracić, bo są fundamentem urody życia, naszego człowieczeństwa. Są kluczowe dla każdego z nas. Miałem takie przekonanie, że rozmowa z tobą zawsze jest emocjonująca, gdy mówiliśmy o dwóch sprawach - o miłości i o przemijaniu. (…) Lubiłaś się śmiać. Uśmiechałaś się do każdego ptaka, drzewa, do ludzi, którzy cię otaczali. Ale też, diagnozy lekarskie, które trudno było zaakceptować, akceptowałaś tak, jak to, że rano bywamy głodni, a wieczorem senni. Tak to odbieraliśmy, niezależnie od tego, co się działo w twoim wnętrzu. Uwielbialiśmy cię za to. Ale bywałaś też ostra (…) Koro na koniec chciałbym cie prosić w imieniu nas wszystkich, mów do nas zawsze, w swojej poezji, muzyce, rysunku, rzeźbie. Po prostu bądź.