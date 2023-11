Kora zmarła w sobotę o godzinie 5:30 w swoim domu na Roztoczu. Polska gwiazda chciała za wszelką cenę żyć i tworzyć. Kora umarła, ale jej muzyka będzie wiecznie żywa. Oto dowód! Kora i jej twórczość została upamiętniona podczas niedzielnego nabożeństwa w parafii błogosławionego Edwarda Detkensa w Lasku Bielańskim. Dzień po śmierci Kory, nagle z głośników można było usłyszeć "Krakowski spleen". Ale to nie koniec, bo głosowi Kory, który rozbrzmiewał z głośników, akompaniował ksiądz grający na suzafonie oraz mężczyzna grający na bębnach. To było tak wzruszające, że wszystkim fanom Kory może zakręcić się łza w oku... Wideo zostało obejrzane już 350 tysięcy razy!

Fani Kory nie mogą wyjść z podziwu. To był naprawdę piękny i wzruszający gest. To dowód na to, że Kory słuchali wszyscy.

Kora zmarła w sobotę o 5:30

Przypomnijmy, Kora zmarła wieku 67 lat w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu o godzinie 5:30. W ostatnich dniach nastąpiło pogorszenie jej stanu. Cały czas towarzyszyli jej jej mąż Kamil Sipowicz (NIEWIARYGODNA historia miłości Kory i Kamila Sipowicza! Wiele osób chciało ich rozdzielić... Oni byli silniejsi!) oraz najbliżsi przyjaciele, wśród nich Magdalena Środa ("Załamanie przyszło tydzień temu". Magdalena Środa o ostatnich chwilach Kory Jackowskiej), która była przy Korze do samego końca. Kora od 2013 roku walczyła z chorobą nowotworową ("Za mało korzystałam ze świata" Kora w ostatnim wywiadzie komentowała swój stan zdrowia).

Pogrzeb Kory

Kora zostanie pochowana 8 sierpnia w Warszawie. O szczegółach pogrzebu poinformowali najbliżsi zmarłej w sobotę wokalistki zespołu "Maanam" za pomocą jej fanpage'a na Facebooku.

Pożegnanie naszej ukochanej Kory odbędzie się 08.08.2018 (środa) o godz. 11 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie. Kamil Sipowicz, Rodzina, Katarzyna Litwin - napisali najbliżsi na oficjalnym koncie gwiazdy na Facebooku.

Kora zmarła w sobotę o godzinie 5:30 w swoim domu na Roztoczu. To ostatnie zdjęcie, jakim podzieliła się z fanami na swoim profilu.

Instagram

Muzyka Kory zostanie z nami na zawsze.

East News

