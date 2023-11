Michał Szpak w rozmowie z Party.pl wspomina Korę. Kilka dni temu, 28 lipca, polskim show-biznesem wstrząsnęła informacja o śmierci wokalistki legendarnego zespołu Maanam. Artystka po kilku latach walki z nowotworem, odeszła w swoim domu na Roztoczu- Kora miała 67 lat. Po śmierci piosenkarki, Michał Szpak oddał jej hołd na jednym ze swoich koncertów.

My zapytaliśmy jurora "The Voice of Poland" jak wspomina Korę. Michał przed naszą kamerą zdradził, że był na jej wyjątkowym koncercie...

Posłuchajcie, co Michał Szpak powiedział o Korze!

Michał Szpak wspomina Korę.